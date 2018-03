Hirscher mezi legendami. Třináctým vítězstvím v sezoně SP Rakušan vyrovnal Stenmarka či Maiera

před 1 hodinou

Rakouský lyžař Marcel Hirscher se dnešním triumfem v obřím slalomu v Aare zapsal mezi legendy. Zvítězil totiž potřinácté v sezoně a vyrovnal Ingemara Stenmarka či Hermanna Maiera.

Aare - Rakouský lyžař Marcel Hirscher si ve finále Světového poháru v Aare dojel v obřím slalomu pro třinácté prvenství v sezoně a vyrovnal rekord Ingemara Stenmarka a Hermanna Maiera. Už jistý vítěz seriálu vyhrál o 23 setin sekundy před Norem Henrikem Kristoffersenem.

Nový rekord v počtu vyhraných pohárových závodů za sezonu může Hirscher stanovit v nedělním slalomu, který udělá tečku za aktuálním ročníkem Světového poháru. Čtrnáctým triumfem by napodobil výkon ženské rekordmanky Švýcarky Vreni Schneiderové z roku 1989.

Hirscher položil základ k 58. vítězství v kariéře už v prvním kole, které navzdory velké chybě ve střední části trati vyhrál s náskokem půl sekundy před Francouzem Victore, Muffatem-Jeandetem. "Tak blízko vyřazení jsem v této sezoně ještě nebyl. Překvapilo mě, že jsem přesto první," řekl Hirscher, který ovládl obří slalom v tomto ročníku Světového poháru pošesté.

V druhém kole, které vyhrál Kristoffersen, stačilo Hirscherovi čtvrté místo. "Bylo to hodně těsné, nic jednoduchého. Mám obrovskou radost, že se mi to povedlo dotáhnout. V druhém kole to chtělo najít správnou rovnováhu mezi rizikem a tím, abych dojel," řekl Hirscher, který si zajistil malý křišťálový glóbus za obří slalom popáté v kariéře již na začátku března v Kranjské Goře. V této disciplíně je i úřadujícím olympijským vítězem a mistrem světa.

Kristoffersen skončil potřetí za sebou na druhém místě. "Chtěl jsem vyhrát, ale když je Marcel v takovéhle formě, je to těžké," uznal norský lyžař, který v této sezoně vybojoval jediné vítězství v lednovém slalomu v Kitzbühelu.