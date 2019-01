Havlíčková vyráží za dalším pokusem o juniorskou medaili. Záleží na detailech, říká

před 1 hodinou

Loni jí dělilo od medaile jen něco málo přes vteřinu a to přitom na juniorském mistrovství světa závodila ještě coby dorostenka. Nyní už je české běžkyni Barboře Havlíčkové na lyžích 18 let a ve finském Lahti se v úterý a ve středu znovu pokusí zaútočit na cenné kovy. Žádný tlak si ale momentálně nepřipouští.

"Chci do závodů jako vždycky nastoupit s tím, že v nich nechám úplné maximum, abych si na konci mohla říct, že jsem udělala pro výsledek všechno, co šlo. To je pro mě nejdůležitější. Uvidíme, na co to v daný okamžik, v daný den, bude stačit. Na těchto akcích je to hra o malých detailech, rozhoduje i štěstí, jak to člověku v tu konkrétní chvíli sedne," uvedla česká naděje.

Do Finska si veze solidní formu, před svátky vyhrála dva závody Evropského poháru v Itálii, po nich zase v Novém Městě na Moravě. Dohromady posbírala čtyři triumfy.

"Hodně mě to překvapilo. Příprava nebyla absolutně ideální, byly tam obrovské rezervy, nějaké zdravotní komplikace, i přes to všechno se mi ty závody podařily, což mě moc těší," přiznala.

Ve ji čeká úterní závod na pět kilometrů volně a pak čtvrteční trojnásobná trať klasicky s hromadným startem.

Patnáctku jsem jela jen jednou v životě, takže to bude skoro moje premiéra, jsem na to sama zvědavá. Pětku jsem v této sezoně jela dvakrát, obecně je to hodně nevyzpytatelné. Zatím jsem měla možnost porovnat se soupeřkami v OPA Cupu, takže nevím, jak jsou na tom ostatní holky ze Skandinávie, Ruska a Ameriky. Je tam určitě obrovská konkurence," ví Havlíčková.

Vůbec si nepřipouští, že by byla favoritkou. Ale motivace po loňském těsném čtvrtém místě v pětikilometrovém závodě určitě je.

"Je to něco, na co nikdy nezapomenu, protože medaile byla tak strašně blízko… Od té doby jsem si několikrát kladla otázku: Co když už nikdy nebudu takhle blízko? Vůbec nevím, co od mistrovství světa čekat, ale půjdu do toho naplno," slibuje.