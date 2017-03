Goggiaová na trati budoucího olympijském sjezdu těsně porazila Vonnovou

před 1 hodinou

Předposlední sjezd sezony Světového poháru vyhrála na trati pro olympijské hry 2018 v Čongsonu italská lyžařka Sofia Goggiaová. Čtvrtá žena z nedávného mistrovství světa zaznamenala první vítězství v kariéře a odložila korunovaci Slovinky Ilky Štuhecové nejlepší sjezdařkou zimy. Čtyřiadvacetiletá Goggiaová dosáhla v tomto ročníku už devětkrát na pódium, na nejvyšším stupni ale stanula až dnes v Koreji. Rodačka z Bergama porazila o sedm setin sekundy královnu rychlostních disciplín Lindsey Vonnovou ze Spojených států amerických, které těsně unikl 78. triumf v SP. Třetí skončila s odstupem 23 setin mistryně světa Štuhecová.

SP v sjezdovém lyžování v Čongsonu (Korea):

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:38,80, 2. Vonnová (USA) -0,07, 3. Štuhecová (Slovin.) -0,23, 4. Rossová (USA) -0,58, 5. Tipplerová (Rak.) -0,60, 6. Cooková (USA) -0,62, 7. Fluryová (Švýc.) -0,77, 8. Schnarfová (It.) -1,01, 9. C. Suterová (Švýc.) -1,11, 10. Stufferová (It.) -1,12.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 8 závodů): 1. Štuhecová 497 b., 2. Goggiaová 400, 3. Gutová (Švýc.) 360, 4. Schnarfová 215, 5. Weiratherová (Licht.) 206, 6. Vonnová 200, …34. Ledecká (ČR) 37.

Průběžné pořadí SP (po 30 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1323, 2. Štuhecová 1085, 3. Gutová 1023, 4. Goggiaová 921, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová 640, …24. Strachová 282, 74. Ledecká 61, 104. Pauláthová 14, 106. Dubovská 13, 119. Klicnarová (všechny ČR) 5.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou

