Generálku na MS vyhrála v Otepää Björgenová, Nováková nebodovala

Poslední závod běžkyň na lyžích před mistrovstvím světa v Lahti vyhrála dnes v Otepää na trati 10 km klasicky Norka Marit Björgenová. Česká reprezentantka Petra Nováková obsadila v Estonsku s odstupem 3:49,4 minuty 43. pozici a na body do Světového poháru nedosáhla. Muži jedou klasickou patnáctku od 12:15.

SP v běhu na lyžích v Otepää (Estonsko):

Ženy - 10 km klasicky: 1. Björgenová (Nor.) 29:59,0, 2. Kallaová (Švéd.) -26,5, 3. Wengová -57,2, 4. Östbergová (obě Nor.) -1:17,4, 5. Kowalczyková (Pol.) -1:19,7, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:23,1, 7. Sedovová (Rus.) -1:29,6, 8. Haagová (Švéd.) -1:50,7, 9. Čekaljovová (Rus.) -1:57,2, 10. Jacobsenová (Nor.) -1:57,8, …43. Nováková (ČR) -3:49,4.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. Wengová 1651, 2. Östbergová 1285, 3. Pärmäkoskiová 1262, 4. Nilssonová (Švéd.) 1109, 5. Digginsová (USA) 827, 6. Björgenová 797.

12:15 15 km klasicky muži.

