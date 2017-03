Frenzel sahá po pátém glóbu, čeští sdruženáři v Schonachu neuspěli

před 15 minutami

Česká výprava nedosáhla v závodě Světového poháru v německém Schonachu na dobrý výsledek. Prvenství si drží domácí Eric Frenzel.

Schonach - Němec Eric Frenzel je po dramatickém závodu v Schonachu blízko pátému celkovému triumfu ve Světovém poháru v severské kombinaci v řadě. Předposlední klání sezony vyhrál a v neděli bude hájit náskok 54 bodů před krajanem Johannesem Rydzekem, který ve finiši upadl.

Češi na body nedosáhli: Miroslav Dvořák skončil pětatřicátý, Martin Zeman byl dostižen a Tomáš Portyk po pádu při skoku do běhu nenastoupil. Ve středu byl přitom Portyk v Trondheimu dvanáctý, nejlépe v sezoně, ale dnes neustál doskok. Po něm byl až čtyřiačtyřicátý a běh vzdal.

"Skok nebyl špatný a bylo by to okolo desátého místa, ale na dopadu jsem měl problém a skok neustál. Nic vážného se nestalo. Jsem lehce omlácen, tak do běhu už bohužel nezasáhnu. Ale doufám, že zítra dostanu další šanci," napsal Portyk na facebooku.

Frenzel s Rydzekem byli po skoku v elitní desítce a dělilo je na startu jen šest sekund. Prakticky neustále běželi spolu, ale Rydzek ve finiši po vlastní chybě upadl a při Frenzelově triumfu ho předstihl ještě Rakušan Wilhelm Denifl.

Frenzel vybojoval deváté vítězství v sezoně a může získat křišťálový glóbus pátým rokem za sebou jako první sdruženář v historii. I kdyby Rydzek nedělní poslední závod vyhrál, stačí obhájci trofeje čtvrté místo.

Závod SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo):

1. Frenzel (Něm.) 28:14,0, 2. Denifl (Rak.) -3,4, 3. Rydzek (Něm.) -7,1, 4. A. Watabe (Jap.) -12,6, 5. Schmid (Nor.) -14,8, 6. Seidl (Rak.) -17,3, 7. Cieslar (Pol.) -18,7, 8. Hirvonen (Fin.) -23,7, 9. Hug (Švýc.) -26,4, 10. Gruber (Rak.) -28,3, …35. Dvořák -2:22,4, 43. Zeman dostižen, Portyk (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 23 závodů): 1. Frenzel 1634, 2. Rydzek 1580, 3. Riessle (Něm.) 1053, 4. A. Watabe 1026, 5. Kircheisen (Něm.) 738, 6. Seidl 697, …37. Portyk 103, 41. Dvořák 82, 63. Pažout (ČR) 4.

