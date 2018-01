Video: Freitag po pádu v Innsbrucku předčasně odstoupil z Turné

před 1 hodinou

Richard Freitag po pádu v Innsbrucku už nebude pokračovat v Turné čtyř můstků. "Momentálně by nemělo žádný smysl skákat," uvedl v prohlášení

Bischofshofen - Německý skokan na lyžích Richard Freitag odstoupil před posledním závodem z Turné čtyř můstků. Lídr Světového poháru není po čtvrtečním pádu v Innsbrucku zcela fit a kvůli zhmožděnému boku k závěrečnému dílu seriálu v Bischofshofenu nenastoupí.

Šestadvacetiletý Freitag neustál v deštivém závodu v Innsbrucku 130 metrů dlouhý skok v prvním kole. Ten mu sice stačil na postup z 22. místa, do druhého kola ale nenastoupil a odjel na vyšetření do nemocnice.

O odstoupení z Turné se Freitag rozhodl po dnešní další kontrole. "Momentálně by nemělo žádný smysl skákat," uvedl Freitag v prohlášení německého svazu. "Je to sice hořké, ale vzhledem k tomu, že je v této sezoně ještě o co bojovat, bylo by nerozumné neposlechnout své tělo," dodal.

Skokany dnes čeká od 17:00 kvalifikace, závod je na programu v sobotu. K vítězství v Turné má nejblíže polský skokan Kamil Stoch, který zatím ovládl všechny tři závody a může napodobit Svena Hannawalda. Ten jako jediný vyhrál v roce 2002 Turné bez porážky.