Samkovou čeká po sezoně divadlo, závod v Herlíkovicích a pak možná Bhútán

před 3 hodinami

Snowboardcrossařka Eva Samková se letos stala mistryní světa i vítězkou Světového poháru, což je nejlepší vysvědčení z její dosavadní velice úspěšné kariéry. "Byla to skvělá sezona, navíc se sladkou třešničkou na dortu v podobě prvenství v sobotním závodě ve Švýcarsku,“ prozradila své pocity hned na začátku rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kudy vedla cesta ke skvělým výsledkům?

Především díky stabilní formě bez většího výpadku. Po kvalitním tréninku se mi podařilo získat zlato na světovém šampionátu a vzhledem k menšímu počtu závodů jsem hlavně v lednové přestávce měla dost času připravit se i na závěrečné závody ve Světovém poháru.

Takže stoprocentní spokojenost?

S výkony a výsledky určitě. V předchozích letech jsem občas měla menší problémy v některých zatáčkách a letos jsem je jela už lépe. Tím však chci zároveň říci, že jsou tam ještě chyby, ale vím o nich, takže mám možnost je dál odstraňovat.

V čem především?

Chceme s trenérem pracovat hlavně na technice, abychom mohli říci, že je ideální. Víme, co je potřeba změnit, ale během letošní závodní sezony to nešlo. V podstatě jde o to, aby současných špičkových jízd bylo z deseti devět a ne pouze dvě, jak je to teď.

Nejsou žádným tajemství vaše problémy s rameny. Jak často se letos ozvaly?

Vypadly dvakrát a bylo to samozřejmě dost nepříjemné, ale neomezovalo mě to. Každopádně to bylo jediné negativum letošní sezony.

Co byste řekla na adresu své největší soupeřky Američanky Lindsey Jacobellisové?

Jezdí stabilně skvěle a i když jí v létě bude už 34 let, tak si myslím, že svoji výbornou formu si do olympiády v roce 2022 udrží. Těží hlavně ze zkušeností, ale obě máme stále rostoucí počet dalších vynikajících holek. Tak trochu to ostatně napovědělo její sobotní nevydařené semifinále, kdy jediná chybička stačila k tomu, aby skončila až čtvrtá a zbylo na ní jen malé finále. Očekával se náš souboj o zlato a takhle to vyřešila za mě (smích).

Budete letos pokračovat ve studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu?

V příštích měsících budu mít víc času, takže nejdřív chci úspěšně dokončit druhý ročník a začít třetí.

Kdy vám začne příprava na další sezonu?

I když mi teď v dohledné době nečekají žádné závody, tak fyzická příprava pro mě nikdy nekončí. O dvoutýdenní dovolené sice posilovnu nevyhledávám, ale surfování či jednodenní výlety po horách snad jako velký výpadek nazvat nelze.

Co vás čeká aspoň v nejbližších týdnech?

Ve Vrchlabí půjdu do divadla, do Berlína pojedu na koncert a 30. března v krkonošských Herlíkovicích se s řadou kamarádů v exhibičním závodě a večerem plném smíchu s letošní sezonou definitivně rozloučím.

Už víte, kde strávíte zaslouženou dovolenou?

Uvažovala jsem o Bhútánu, ale jisté to ještě není. Třeba se vydám po Evropě, ale o tom se rozhodnu až asi během dubna.

Nebude vám po letošní skvělé sezoně pro tu příští chybět motivace?

Chuť jsem neztratila a motivem pro mě bude další zlepšení, o které se chci pokusit. Prostě být na těch kopcích rychlejší a celkově lepší.