Samková znovu ovládla Světový pohár. V posledním závodě sezony brala výhru i glóbus

před 2 hodinami

Eva Samková poté, co ovládla Světový pohár. | Foto: Czech SBX Team

Eva Samková se znovu po dvou letech stala vítězkou Světového poháru ve snowboardcrossu, když ovládla poslední závod sezony ve švýcarském Veysonnaz. Její jediná konkurentka v boji o celkový triumf, Američanka Lindsey Jacobellisová, vypadla v závěrečném díle SP už v semifinále.

Samková tak korunovala vydařenou sezonu, v níž se jí také povedlo poprvé v kariéře vyhrát mistrovství světa.

"Je to úžasné, vůbec jsem nečekala, že to takhle dopadne. Po mistrovství světa jsem si myslela, že už budu jezdit jen pro radost. Ale stejně jsem chtěla vyhrát. A bylo to docela těžké, konkurence byla opět velmi silná," prohlásila Samková bezprostředně po dojezdu v rozhovoru na trati.

Česká hvězda a dvojnásobná olympijská medailistka ze čtvrtfinále postoupila zcela hladce, neboť proti ní nastoupila pouze jediná soupeřka, kterou navíc s velkým náskokem porazila. V semifinálové jízdě pak nestačila pouze na Charlotte Bankesovou.

A protože v následujícím semifinále Jacobellisová po jezdecké chybě dojela až čtvrtá, mohla se Samková radovat ještě před finále. "Je skvělé, že to vyřešila za mě," smála se v rozhovoru pro Českou televizi.

Ve finálovém závodě pak Samková nikoho nenechala na pochybách, že si triumf nejlepší jezdkyně sezony zaslouží, když jízdu ovládla od startu až do cíle a připsala si své třinácté vítězství v závodech Světového poháru.

Současně se také jako prorocký ukázal její tradiční knír ve tvaru dvou jedniček, který si před finálovým závodem sezony nechala namalovat. Skončila první jak v závodě, tak v celkovém pořadí SP. "Je to jedničkovej den, jedničkovej knír," řekla Samková ČT.

Jacobellisová jako malou útěchu vyhrála alespoň malé finále a skončila pátá.

Druhá česká reprezentantka Vendula Hopjáková skončila už ve čtvrtfinále, když v poslední zatáčce vypadla v trati a nedojela do cíle.

Finále SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz (Švýcarsko):

Muži: 1. Eguibar (Šp.), 2. Hämmerle (Rak.), 3. Bolton (Austr.).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Hämmerle 2440, 2. Visintin (It.) 2035, 3. Nörl (Něm.) 1970, …57. Kubičík 43,5, 68. Žerava 18,5, 75. Koudelka (všichni ČR) 11,6.

Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Moioliová (It.), …14. Hopjáková (ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Samková 4400, 2. Jacobellisová (USA) 3850, 3. Moioliová 2650, …18. Hopjáková 600.