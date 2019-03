Ošklivý pád i křišťálová radost. Samkovou čeká další švýcarské drama

před 56 minutami

Eva Samková má na dosah druhé vítězství v celkovém pořadí Světového poháru v kariéře. K tomu, aby po dvou letech znovu získala křišťálový glóbus, potřebuje jediné. Porazit v sobotním posledním závodě sezony Lindsey Jacobellisovou.

Třiatřicetiletá americká snowboardistka, která se sportovním fanouškům nesmazatelně zapsala do paměti nepovedeným trikem na hrách v Turíně, kvůli kterému přišla o jisté zlato, má v této sezoně SP naprosto stejný zápis jako Samková.

Obě vyhrály po dvou závodech a připsaly si také po jednom stříbru a jednom bronzu. Každá z nich také jednou ovládla kvalifikaci. Obě snowboardcrossařky tak mají před posledním závodem, který o víkendu uvidí švýcarské Veysonnaz, na kontě 3400 bodů a už nemohou být žádnou z ostatních soupeřek předstiženy.

Křišťálový glóbus pro nejlepší snowboardcrossařku sezony ale může získat pouze ta, která zvládne sobotní závod lépe.

"Poprvé je to takhle natěsno, že máme úplně stejně bodů. Což je super, protože v cíli dole ve Veysonnaz budeme vědět, jak jsme na tom. Když budu před ní, tak jsem vyhrála. A o druhé místo nepřijdu, což je ještě lepší situace," říká Samková.

Samková má ale na švýcarské Veysonnaz poněkud rozporuplné vzpomínky. V prvním závodě po zlaté olympiádě v Soči zde ošklivě upadla při tréninku, způsobila si otřes mozku, a k tomu zlomeninu kotníku. Z trati ji tehdy musel odvézt vrtulník rovnou do nemocnice a následující sezonu i kvůli doléčování zranění raději vynechala.

Na druhou stranu ale právě ve vesničce nedaleko Sionu slavila svůj doposud jediný triumf v celkovém pořadí Světového poháru. K získání prestižního glóbu jí před dvěma lety stačilo dojet druhá za vítěznou Francouzkou Charlotte Banksovou.

Na vítězství v závodě ale Samková ve Veysonnaz nikdy nedosáhla; na rozdíl od Jacobellisové, která zde dvakrát triumfovala už v roce 2012.

Samkové před klíčovým závodem ale podle jejích slov přináší potřebný klid fakt, že letos už získala vytouženou zlatou medaili na MS, k níž přidala čtyři medailová umístění ve Světovém poháru. A tak má pro letošek už plán splněný.

"Snažím se to brát jako zábavu nebo jako adrenalin. Já nemám co ztratit, protože sezona je pro mě už tak skvělá. A jestli to bude ve Veysonnaz vypadat tak jako minulý rok, nebo rok předtím… Tak chci hlavně projet poslední klopku tak, jak se mi nikdy předtím moc nepovedlo. A myslím, že to bude dobrý," směje se Samková.

Zdali bude dokonalé projetí poslední klopené zatáčky stačit Samkové k tomu, aby přidala do svého kabinetu trofejí i druhý křišťálový glóbus, bude jasné v sobotu odpoledne. Závod začíná ve 14:15.