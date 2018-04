Dvojice Dušková a Bidař společně končí, každý chce trénovat jinde

před 3 hodinami

Nejlepší český krasobruslařský pár se rozchází.

Praha - Nadějná sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař společně končí. Každý z krasobruslařů chce trénovat jinde. Dušková vzhledem ke studijním povinnostem chce stále zůstat v Praze, Bidař maturuje a plánuje v novém olympijském cyklu trénovat více v zahraničí. Oba hledají nové partnery.

Plány svěřenců Evy Horklové byly neslučitelné. "Martin už je maturant, a tak se může posunout dál do světa. Já chci skloubit sportovní a studijní povinnosti doma," uvedla v tiskové zprávě Dušková. Pro jejího nyní už bývalého partnera je prioritou častější pobyt v zahraničí. "Cítím, že každá zkušenost, kterou si přivezu z ciziny, hlavně z Kanady, mě může výrazně posunout. Ale chápu Aničku, která musí pořád hodně myslet na to, jak všechno skloubit se studijním plánem," řekl Bidař.

Juniorští mistři světa z roku 2016 byli velkou nadějí českého krasobruslení. Při loňském debutu na seniorském mistrovství Evropy byli sedmí a letos navzdory partnerčině zranění kolena skončili čtrnáctí na olympijských hrách a jedenáctí na mistrovství světa.

Předseda trenérsko-metodické komise Českého krasobruslařského svazu Stanislav Žídek rozchodu talentované dvojice litoval. "Není to pro nás v tomto okamžiku jednoduché, protože Anička s Martinem byla pro další olympijský cyklus plánovaná taková vlajková loď. Co se týče mládí a celé té perspektivy, byl ten sportovní pár pro nás velmi důležitý. Trošku nás to zaskočilo, ale akceptujeme to, ač s lítostí," řekl.

Na hledání nového partnera oba nemají příliš mnoho času. Pokud by chtěli společně závodit od začátku příští sezony, potřebovali by stihnout už srpnové výkonnostní testy. A v té době už by měli být nové sportovní dvojice alespoň částečně sehrané.

"Je to samozřejmě krátká doba, ale máme s paní trenérkou vytipovaného partnera a brzy oznámíme, kdo to bude," řekla osmnáctiletá Dušková. "Není to soutěž, kdo z nás najde partnera dříve, ale fakt je, že bych chtěl mít jasno zhruba stejně rychle jako Anička," doplnil o rok starší Bidař.

Nominace na vrcholné akce sezony se tvoří v závěru roku po mistrovství republiky. Pro účast na ME a MS ale musí krasobruslaři také splnit minimální technické známky na některém z mezinárodních závodů. Česká republika má pro šampionáty zajištěné jedno místo, takže je možné, že se na mistrovství republiky dlouholetí partneři proti sobě postaví jako soupeři o nominaci. "O tom jsem ještě nepřemýšlela. Vždycky jsou nějací soupeři, jinak by to nebyly závody," poznamenala Dušková.