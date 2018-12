Dva skokani jsou ve druhém kole, sdruženáři opět vyhořeli a nebodovali

před 1 hodinou

Skokan Roman Koudelka prošel do druhého kola jako nejlepší z Čechů | Foto: ČOV/Pavel Lebeda

Skokani na lyžích Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek postoupili v závodu Světového poháru v Nižním Tagilu do druhého kola. Na další body v sezoně bude Koudelka ve finále útočit ze 17. místa, Kožíšek proklouzl do bodované třicítky jako poslední. V Lillehammeru se nedařilo českým sdruženářům.

V suverénních výkonech pokračuje japonský skokan Rjoju Kobajaši. Vítěz úvodních dvou závodů SP vede po prvním kole se skokem dlouhým 134 metrů, druhý je vítěz kvalifikace Piotr Žyla z Polska, který skočil o metr méně. Koudelka doletěl v horších větrných podmínkách na 121,5 metru, Kožíšek skočil 122,5.

Viktor Polášek, jenž jako třetí z Čechů prošel v Rusku páteční kvalifikací, skončil s pokusem dlouhým 115,5 metru na 42. místě.

Portyka dělily od bodů čtyři příčky

Nor Jarl Magnus Riiber vyhrál v Lillehammeru i druhý závod Světového poháru v severské kombinaci a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Po běhu na 10 kilometrů s hromadným startem a jednom kole skoků na středním můstku porazil s přehledem německou dvojici Eric Frenzel, Fabian Riessle.

Tomáš Portyk, jenž v úvodním závodu sezony ve finské Ruce před týdnem zazářil čtvrtým místem, stejně jako v pátek, kdy po nevydařeném skoku ani nenastoupil do běžecké části, na body nedosáhl. Po dopolední běžecké části figuroval na 37. pozici, na můstku se ale dokázal posunout jen o tři příčky na 34. místo. Lukáš Daněk skončil 42., Jan Vytrval po kolizi se soupeřem nedojel do cíle běžecké části.

"Kluci v běhu neměli svůj den. Portyk jel tři kola celkem slušné tempo, ale v tom posledním mu docházely síly a 'rupnul'," litoval na svazovém webu sportovní ředitel úseku sdruženářů Tomáš Slavík.

Vytrval doplatil na smolný karambol, v němž se nevyhnul padajícím soupeřům. "Jak se je snažil objet, dostal se mimo trať, narazil do velkých sněhových zmrazků a při krkolomném pádu si velice bolestivě narazil bok," popsal Slavík.

Riiber ve skoku zaútočil z pátého místa po běhu a s pokusem dlouhým rovných 100 metrů všem soupeřům uletěl. Frenzel se díky druhému nejdelšímu skoku (95 m) posunul ze třetí na druhou příčku a vyměnil si pozici s Riesslem.

Závod SP v severské kombinaci v Lillehammeru (Norsko) - závod s hromadným startem):

1. Riiber (Nor.) 131,8, 2. Frenzel 123,7, 3. Riessle (oba Něm.) 123,6, 4. A. Watabe (Jap.) 117,2, 5. Rydzek (Něm.) 115,2, 6. Krog (Nor.) 112,9, 7. Geiger (Něm.) 108,7, 8. Seidl (Rak.) 108,2, 9. Graabak (Nor.) 106,8, 10. Faisst (Něm.) 106,3, …34. Portyk 76,8, 42. Daněk 60,5, Vytrval (všichni ČR) nedokončil běžeckou část.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Riiber 280, 2. Seidl 177, 3. Frenzel 172, 4. Rydzek 105, 5. Rehrl (Rak.) 92, 6. Geiger 88, …17. Portyk 50.