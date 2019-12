Dva Češi budou skákat první závod Turné, Koudelka byl v kvalifikaci dvanáctý

Čeští skokani na lyžích Roman Koudelka a Viktor Polášek postoupili do prvního závodu Turné čtyř můstků v Oberstdorfu.

Naopak dvojice Čestmír Kožíšek a Filip Sakala v kvalifikaci na německém můstku neuspěla. Pět tisíc eur (127 tisíc korun) za výhru ve větrných podmínkách kvalifikace získal Rakušan Stefan Kraft.

Loni pátý muž celkového pořadí Turné Koudelka skočil v kvalifikaci 131 metrů, což ho vyneslo na 12. místo. Ve vyřazovacím prvním kole nedělního závodu se utká s Američanem Kevinem Bicknerem. Poláška na dopadu rozradostnělo 127 metrů, obsadil 27. místo a čeká ho souboj s Polákem Maciejem Kotem.

Sakala obsadil za 119 metrů 55. místo. Kožíšek dal 117,5 metru, měl o desetinu bodu méně a byl o místo horší než syn slavného skokana Jaroslava Sakaly.

Nedělní závod začne v 17:30 a nejzajímavější bude na závěr úvodního kola duel rakouských bývalých vítězů Turné Krafta s Gregorem Schlierenzauerem.

Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

1. Kraft (Rak.) 152,2 b. (136 m), 2. D. Kobajaši (Jap.) 149,6 (136,5), 3. Leyhe (Něm.) 147,9 (133,5), 4. R. Kobajaši (Jap.) 147,6 (133,5), 5. Eisenbichler 146,5 (134), 6. Geiger (oba Něm.) 145,0 (132), …12. Koudelka 138,5 (131), 27. Polášek 125,8 (130), 55. Sakala 104,9 (119), 56. Kožíšek (všichni ČR) 104,8 (117,5).

Dvojice pro 1. kolo závodu:

Koudelka - Bickner (USA), Polášek - Kot (Pol.).

Nováková začala Tour de Ski 23. místem

Běžkyně na lyžích Petra Nováková skončila v první etapě Tour de Ski třiadvacátá, Kateřina Razýmová doběhla v závodu s hromadným startem o tři místa za ní.

Mezi muži byl z českých závodníků ve švýcarském Lenzerheide nejlepší Michal Novák na 26. místě.

Ženám na trati 11 kilometrů volnou technikou vládla favorizovaná Norka Therese Johaugová, vedoucí žena Světového poháru. Muži běželi 14 km a zvítězil Rus Sergej Usťugov.

Kateřina Janatová si 33. místem zajistila nejlepší výsledek v SP v distančním závodu v kariéře, Sandra Schützová projela cílem jednašedesátá. Petr Knop se chvilku držel v bodované třicítce, ale skončil 44., Adam Fellner dojel 72.

Zpočátku byla z Češek lepší Razýmová a mezičasem po 2,6 km projela šestnáctá. Pak se ale propadala a nenavázala na tři umístění v desítce z úvodu sezony. Na 26. místě nakonec zaostala za vítězkou o minutu a čtvrt. Nováková se pohybovala za dvacítkou a doběhla s odstupem 1:02 minuty za Johaugovou.

Nováková označila bruslařský závod s hromadným startem za nevyzpytatelný, neboť soupeřky často zmatkovaly. "Nedostala jsem se pořádně dopředu a mnohokrát téměř stála na místě kvůli zašprajcování celé trati karambolem nebo kvůli hupíkům či vracečkám. Na lyžích jsem sice neměla úplně nejlepší pocit, i tak ale výkon hodnotím dobře," řekla Nováková.

S norskou hvězdou držely soupeřky krok jen tři kilometry, pak Johaugová všem ujela a zvítězila stejně jako v předešlých distančních závodech sezony. "Nečekala jsem to, hromadný start není můj oblíbený závod," řekla. Druhá skončila s odstupem 12,3 vteřiny její krajanka Heidi Wengová a třetí byla Švédka Ebba Anderssonová.

Vítězka Tour de Ski z let 2014 a 2016 Johaugová si připsala dvanáctou etapovou výhru a jen dvě ji dělí od rekordmanky Justyny Kowalczykové z Polska.

V závodu mužů jelo pole přes deset kilometrů ve velkém balíku. Marně zkusil ujet Rus Alexandr Bolšunov, uspěl až jeho krajan Usťugov atakem ve stoupání po mezičasu na 12,3 km.

Druhé místo po prozkoumání cílové fotografie obsadil loňský vítěz Tour de Ski a vedoucí muž seriálu SP Nor Johannes Hösflot Klaebo, třetí byl Bolšunov. Do první desítky se vešlo dalších šest Norů a Švýcar Dario Cologna, se čtyřmi celkovými výhrami rekordman Tour de Ski.

V neděli jsou na pořadu sprinty volnou technikou.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - 14 km volně s hromadným startem:

1. Usťugov (Rus.) 33:19,1, 2. Klaebo (Nor.), 3. Bolšunov (Rus.) oba -4,0, 4. Iversen -7,2, 5. Nyenget (oba Nor.) -8,6, 6. Cologna (Švýc.) -8,7, 7. Holund -8,8, 8. Jenssen -8,9, 9. Röthe -9,0, 10. Krüger (všichni Nor.) -10,0, …26. Novák -31,1, 44. Knop -52,1, 72. Fellner (všichni ČR) -1:49,6.

Průběžné pořadí SP (po 9 ze 40 závodů): 1. Klaebo 566 b., 2. Iversen 488, 3. Bolšunov 429, 4. Niskanen (Fin.) 364, 5. Holund 308, 6. Usťugov 276, …42. Novák 34, 81. Pechoušek 9, 96. Černý (oba ČR) 5.

Ženy - 11 km volně s hromadným startem:

1. Johaugová 28:12,1, 2. H. Wengová (obě Nor.) -12,3, 3. Anderssonová (Švéd.) -12,9, 4. Östbergová -13,1, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -24,1, 6. Něprjajevová (Rus.) -40,1, 7. T. U. Wengová (Nor.) -40,6, 8. Lundgrenová -41,3, 9. Kallaová (obě Švéd.) -41,9, 10. Niskanenová (Fin.) -42,0, …23. Nováková -1:02,6, 26. Razýmová -1:15,7, 33. Janatová -1:47,6, 61. Schützová (všechny ČR) -3:10,7.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Johaugová 591, 2. H. Wengová 442, 3. Digginsová (USA) 347, 4. Jacobsenová 309, 5. Maubetová Bjornsenová (USA) 281, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 276, …15. Razýmová 158, 31. Nováková 64, 56. Janatová 17, 73. Beranová (ČR) 4.

Shiffrinová vyhrála poprvé v sezoně obří slalom

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová si v rakouském Lienzu dojela suverénním způsobem pro první výhru v obřím slalomu v sezoně. Olympijská vítězka si připsala 63. vítězství ve Světovém poháru v kariéře a na druhém místě historických tabulek se odpoutala od rakouské legendy Annemarie Moserové-Pröllové.

Shiffrinová byla v Tyrolsku nejrychlejší v obou kolech a v součtu porazila druhou Italku Martu Bassinovou o 1,36 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,82 překvapivě domácí Rakušanka Katharina Liensbergerová, jež se dostala na stupně vítězů v obřím slalomu poprvé v kariéře.

Čtyřiadvacetiletá Shiffrinová si dnes výrazně spravila náladu po předchozím závodu SP v Courchevelu, kde byla před necelými dvěma týdny v obřím slalomu až sedmnáctá. Pojistila si celkové vedení v seriálu, který ovládla v minulých třech sezonách. V hodnocení disciplíny zůstala v čele dnes čtvrtá Federica Brignoneová z Itálie.

"V minulém obřím slalomu jsme ztratila hodně sebevědomí, po Courchevelu jsem byla vážně frustrovaná. Ale podařilo se mi rychle otočit list a jsem zpět, na což jsem opravdu pyšná. Možná to byl dnes můj nejlepší obří slalom v kariéře," radovala se bronzová medailistka z MS v této disciplíně.

Po prvním vítězství v obřím slalomu v Lienzu je Shiffrinová druhou nejúspěšnější ženou historie po krajance Lindsey Vonnové (82 výher). V absolutním pořadí je rodačka z Vailu čtvrtá, vedle Vonnové jsou před ní ještě Rakušan Marcel Hirscher (67) a Švéd Ingemar Stenmark (86). Přiblížit se Hirscherovi může Shiffrinová už v neděli, kdy se v Lienzu jede slalom speciál.

Obří slalom Světového poháru si dnes poprvé vyzkoušela česká závodnice Tereza Nová a v prvním kole obsadila poslední 58. místo s téměř desetisekundovým odstupem za Shiffrinovou.

SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu (Rakousko):

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:07,31 (1:01,27+1:06,04), 2. Bassinová (It.) -1,36 (1:01,88+1:06,79), 3. Liensbergerová (Rak.) -1,82 (1:02,83+1:06,30), 4. Brignoneová (It.) -1,90 (1:02,01+1:07,20), 5. Vlhová (SR) -1,93 (1:02,64+1:06,60), 6. Holtmannová (Nor.) -2,07 (1:03,21+1:06,17), 7. Direzová -2,11 (1:02,84+1:06,58), 8. Worleyová (obě Fr.) -2,28 (1:02,60+1:06,99), 9. Robinsonová (N. Zél.) -2,54 (1:03,54+1:06,31), 10. Hectorová (Švéd.) -2,92 (1:03,08+1:07,15), …v 1. kole 57. Nová (ČR) 1:11,10.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Brignoneová 275 b., 2. Shiffrinová 254, 3. Bassinová 238, 4. Holtmannová 199, 5. Worleyová 161, 6. Robinsonová 155.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 646, 2. Brignoneová 431, 3. Vlhová 333, 4. Rebensburgová (Něm.) 329, 5. Bassinová 269, 6. Holtmannová 239, …17. Ledecká 151, 59. Dubovská 34, 63. Capová (všechny ČR) 21.

Paris vyhrál i druhý sjezd v Bormiu

Italský lyžař Dominik Paris potvrdil, že je králem Bormia. Třicetiletý rodák z Merana vyhrál po pátku i dnešní druhý sjezd a po pátém sjezdařském triumfu na Stelviu se dostal do čela průběžného pořadí Světového poháru.

Paris v pátek zvítězil na zkrácené trati v závodě, jenž byl náhradou za zrušený předvánoční sjezd ve Val Gardeně. Dnes se radoval i v klasickém závodě a v Bormiu v součtu se superobřím slalomem vyhrál už pošesté.

"Dneska to nebylo tak čisté jako včera, v dolní části mi foukal docela protivítr," uvedl Paris. "Vedení ve Světovém poháru pro mě nic neznamená, počítat se bude až v březnu. Teď si dám krátkou pauzu a pokračuje se ve Wengenu," dodal k dalšímu sjezdu, který se ve Švýcarsku pojede v polovině ledna.

Největší favorit Paris dlouho vedl před Švýcarem Beatem Feuzem, jenž byl i se zlomenou záprstní kůstkou na ruce druhý v pátek. S číslem 25 se však mezi ně nečekaně vklínil Feuzův krajan Urs Kryenbühl, který na Parise ztratil jen osm setin sekundy a zajel nejlepší výsledek kariéry. Maximem pětadvacetiletého outsidera bylo páteční třinácté místo. "Už včera to byl úžasný výsledek a dneska je to prostě bomba," řekl Kryenbühl.

Mistr světa v super-G Paris se po 18. vítězství v kariéře posunul před Feuze do čela hodnocení disciplíny. Pořadí celého seriálu vede o 55 bodů před dnes čtvrtým Aleksanderem Aamodtem Kildem z Norska. V neděli se v Bormiu jede kombinace.

Český reprezentant Jan Zabystřan dnes na rozdíl od pátku nestartoval.

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie):

Muži - sjezd:

1. Paris (It.) 1:55,37, 2. Kryenbühl -0,08, 3. Feuz (oba Švýc.) -0,26, 4. Kilde (Nor.) -0,73, 5. Mayer (Rak.) -0,84, 6. Hintermann (Švýc.) -0,88, 7. Clarey -1,09, 8. Théaux -1,40, 9. Muzaton (všichni Fr.) -1,53, 10. Kriechmayr (Rak.) -1,61.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 10 závodů): 1. Paris 304, 2. Feuz 300, 3. Clarey 162, 4. Kilde 158, 5. Mayer 150, 6. Kriechmayr 142.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 44 závodů): 1. Paris 449, 2. Kilde 394, 3. Kristoffersen (Nor.) 379, 4. Mayer 362, 5. Feuz 361, 6. Kriechmayr 312.