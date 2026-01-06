Drogy dostaly famózního lyžaře do vězení. Před pár lety hrubě urazil Jizerskou 50

Norský běžec na lyžích Petter Northug, který 6. ledna oslaví čtyřicetiny, se zapsal do historie sportu mimo jiné ziskem 13 titulů z mistrovství světa. Proslul však také svými problémy s disciplínou a životosprávou. Bývalý král běžeckého lyžování byl do loňska nejúspěšnějším běžcem historie MS, kdy jej s 15 zlatými předstihl krajan Johannes Hösflot Klaebo.
Fenomenální lyžař Northug vedle 13 titulů z mistrovství světa získal dvě olympijská zlata na hrách v roce 2010 ve Vancouveru a také dvakrát vyhrál celkové hodnocení Světového poháru (2010 a 2013). Kariéru ukončil v roce 2018.
Rodák z Mosviku na sebe výrazněji upozornil dvěma zlatými a dvěma stříbrnými medailemi z MSJ 2005 v Rovaniemi, celkem má na kontě rekordních šest juniorských titulů. Ve Světovém poháru debutoval v březnu 2005, na stupně vítězů se poprvé probojoval o rok později díky triumfu ve skiatlonu ve Falunu. Vyhrál 20 závodů a dalších 18 etapových.
Jeden z nejúspěšnějších běžců na lyžích všech dob soupeře drtil mocným finišem. Na MS 2009 v Liberci získal tři zlaté medaile, totéž se mu povedlo i o dva roky později v Oslu. Na OH 2014 v Soči sice vyšel naprázdno, o rok později na šampionátu ve Falunu ale triumfoval čtyřikrát a s 13 zlatými se stal nejúspěšnějším běžcem historie MS.
Už během aktivní kariéry se slavný Nor dostal do křížku se zákonem, protože v květnu 2014 způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu a z místa utekl. Byl tehdy odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě. S žádostí, aby si trest odpykal až po sezoně, uspěl a mohl tak ještě startovat na šampionátu ve Falunu.
V roce 2020 veřejně přiznal, že má problémy i s drogami. V srpnu 2021 jej pak policejní hlídka zastavila kvůli rychlé jízdě a v domě poté našla menší množství kokainu. Při řízení pod vlivem drog nebyl. V mobilním telefonu však vyšetřovatelé našli videa, která Northug během zběsilé jízdy natáčel a posílal přátelům. Poté byl odsouzen k sedmi měsícům vězení za opakované závažné dopravní přestupky a držení drog. Z kliniky byl v červnu 2021 propuštěn.
V posledních letech se věnuje dálkovým běhům. Skandál způsobil na Jizerské 50 v únoru 2023.
Northug se tehdy dlouho držel hlavního pole, ale nakonec odpadl a dojel do cíle na 23. místě. Následně byl ale z pořadí vyřazen a přišel i o body do celkového hodnocení seriálu.
Dostal totiž druhou žlutou kartu v sezoně za porušení pravidel o technice, protože si v závodě se striktně klasickým stylem pomáhal na trati bruslením.
„Většinu lidí stejně moc nezajímá nějaký závod tlustoprdů v Česku," okomentoval tehdy vyřazení pro norskou televizi.
ŽIVĚDopad Trumpova zásahu ve Venezuele. Z přístavů putuje ropa jen do USA, v Asii mají smůlu
Z hlavních venezuelských přístavů už pátým dnem neodchází žádná ropa zákazníkům v Asii. Ti jsou přitom hlavními odběrateli, které dosud státní společnost PDVSA surovinou zásobovala. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Na vývoz ropy z Venezuely se vztahuje americké embargo. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států.
ŽIVĚMinistr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu, řekl po hovoru s protějškem Sybihou
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý ve vyjádření po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Schillerová cupovala deficit rozpočtu. "Je to o 40 miliard méně," ohradil se Stanjura
Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, který přesáhl plánovaných 241 miliard korun. Novinářům to v úterý řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Proti tvrzení se vymezil bývalý šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS). Reálný deficit je podle něj 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, dodal Stanjura.
Seriál Modrá krev pokračuje. Česká televize představí dalších deset šlechtických rodů
Od středy 7. ledna ČT uvede čtvrté pokračování dokumentárního cyklu Modrá krev, který se bude věnovat dalším deseti příběhům šlechtických rodů. Průvodcem nové série je opět František Kinský, který představuje jednotlivé aristokraty, klade otázky a rozplétá v rozhovorech někdy i dost složité příbuzenské vztahy.
Trump spřádá plány, jak přitáhnout Grónsko. Dánové se obávají nejhoršího
Sotva se svět vzpamatovává z únosu venezuelské hlavy státu už americký prezident znovu otevírá otázku kontroly nad Grónskem. Zatímco Kodaň varuje před rozpadem bezpečnostního uspořádání garantovaného NATO, Washington hledá cesty, jak v arktické oblasti upevnit svůj vliv. Pracuje na zvláštní dohodě o volném sdružení, která by USA otevřela dveře k hlubší vojenské i politické přítomnosti v regionu.