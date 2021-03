Dovolená? Chci závodit do roztrhání těla, říká Ledecká. Trenér ji chystá i na obřák

Česká lyžařská hvězda Ester Ledecká litovala zrušených rychlostních závodů ve finále Světového poháru. Ve švýcarském Lenzerheide se nejel středeční sjezd kvůli přívalům sněhu a dnešní superobří slalom zahalila mlha.

"Trochu mě to mrzí, že jsme si nemohli ten kopec sjet, protože je krásnej. Je to outdoorový sport a s tím se musí počítat," prohlásila Ledecká v nahrávce pro média. "Nemůžeme ovlivnit počasí, takže to je, jak to je, a tak to beru," doplnila.

Ráno se sjezdařky dostaly na prohlídku trati. "Probíhalo to tak, že jsem byla na vysílačce a jeden trenér stál mezi mnou a bránou, protože nebylo vidět z brány do brány, tak aby mi ukazoval směr," popsala Ledecká podmínky.

Na zvažovanou druhou prohlídku už nedošlo a závod byl zrušen kvůli mlze i sněhu. "Nepodařilo se jim odklidit sníh mimo stopu, aby to bylo bezpečné, aby nedošlo k nějaké kolizi."

Čas Ledecká využila k volnému ježdění. "Dokonce na měkkém prkně, na kterém jsem stála asi po deseti letech. Zase jsme si to užili jinak," vyprávěla skvělá lyžařka i elitní snowboardistka v paralelních slalomech, které jezdí na tvrdém prkně.

Sezona Světového poháru tak pro Ledeckou skončila. Ve sjezdu je celkově osmá, v super-G pátá a v desítce je i v kombinaci.

"Myslím, že sezona byla úspěšná, za mě určitě. Povedlo se mistrovství světa na lyžích, spousta skvělých výsledků," vypočítala dvakrát čtvrtá lyžařka ze šampionátu v Cortině d'Ampezzo. "Doufám, že se líbila i fanouškům a budou mi fandit, abych se dobře připravila na tu další," dodala Ledecká.

Domů se pětadvacetiletá závodnice ještě nevrací. "Dovolená ještě nebude. Všude je spousta sněhu a dá se skvěle trénovat a doufám, že i někde závodit," těšila se.

S trenéry se ale musí na dalším programu domluvit. "Oni jsou spíš pro trénink a já bych pár závodů jela. Jsem závodní typ. Já bych závodila do roztrhání těla," usmála se Ledecká.

V budoucnu by jí mohly ke sjezdům a super-G přibýt i závody v obřím slalomu. Tak by si to alespoň přál její trenér Tomáš Bank. Schopnosti naznačila Ledecká dvacátým místem v prologu SP v říjnu v Söldenu. "A to navíc není její kopec, mohla by v něm být lepší," podotkl Bank.

Rád by obří slalom zařadil co nejdříve. "Ale pořád jezdí snowboard, což nejde stíhat. Na druhou stranu chápu, že se toho nechce vzdát, když v tom je tak dobrá," poukázal na schopnosti Ledecké na prkně.

Také Bank hodnotil ročník lyžařského Světového poháru z pohledu Ledecké pozitivně. "Sezona byla suprová," prohlásil. Ledecká se při svých startech až na jednu výjimku vešla v rychlostních disciplínách vždy do desítky.

Před další zimou s vrcholem na olympiádě v Pekingu proto dávají výsledky a výkony Ledecké naději myslet směle vysoko. "Má všechny předpoklady, aby mohla útočit na nejvyšší příčky. A myslím, že reálně je mezi první čtyřkou. Když se podívám na to, jak ostatní lyžujou, tak je tam jenom pár holek lepších. Porazit ji můžou jen úplný hvězdy, když pojede normálně."

Trenér Bank zopakoval, že ke zlepšení techniky Ledecké přispěla koronavirová pandemie. Loni v dubnu a květnu totiž mohli v klidu trénovat. "Nemuseli jsme improvizovat, jak to děláme skoro pořád," uvedl Bank.

Střídání lyží a snowboardu klade velký nárok na čas. "A pak potřebujeme mít štěstí, aby všechno klaplo. A když je Ester nemocná, zraněná nebo je špatné počasí, tak je to pak blbý. Ale kvůli covidu jsme měli spoustu času, tak jsme to loni v dubnu a květnu natrénovali."

Ledecká dokázala překonat i několik problémů. Po jednom z nich vyhrála superobří slalom v prosinci ve Val d'Isere. V lednu měla ošklivý pád ve sjezdu v Crans Montaně, ale hned druhý den i s bolavým tělem a zašitým vnitřním rtem startovala.

"Je tak dobrá, že dokáže problémy překonat. Ne všechno bylo v zimě ideální, řešili jsme různé věci, ale snad se poučíme a budeme v příští sezoně ještě lepší," přál si Bank.