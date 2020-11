Dobrý výkon, prohlásila Ledecká, přestože neprošla kvalifikací. Neuspěla ani Dubovská

České sjezdařky neprošly kvalifikací paralelního obřího slalomu Světového poháru v rakouském středisku Lech/Zürs.

Martina Dubovská obsadila 33. pozici a Ester Ledecká skončila na 44. místě. Mezi finálovou šestnáctku se nevešly a nepřipsaly si ani body do hodnocení SP.

Kvalifikaci vyhrála Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, favorizovaná Slovenka Petra Vlhová postoupila jako třetí. Finálová část začne osmifinálovými rozjížďkami v 17:45.

Dubovská zvládla obě jízdy relativně bez problému, ale výsledný čas 47,70 sekundy na postup ani body nestačil. Ledecká v první jízdě v modré trati ztratila ve spodní části, ve druhé v červené jela o něco lépe a v součtu dosáhla času 48,04.

"Neměli jsme moc času to natrénovat, ale s tím, co jsem měla, je to dobrý výkon," řekla Ledecká, která v minulých dnech pilovala na lyžích rychlostní disciplíny a jezdila i na snowboardu.

"Dojem mám skvělý. Bavilo mě to, je to zas něco jiného a jsem ráda, že mám novou zkušenost," dodala.

Po krátkém odpočinku se začne chystat na dva superobří slalomy, které se ve švýcarském Svatém Mořici pojedou o víkendu 5. a 6. prosince. "Zkoušíme najít pěkný kopec, nejlepší alternativu, která by se podobala Svatému Mořici, abych si mohla vyzkoušet horizonty, které jsou tam dost zákeřné," řekla Ledecká.

V pátek pojedou paralelní závod muži a na startu bude i Kryštof Krýzl. "Chci to tam poslat. Sám jsem zvědavý, ale vypadá to, že forma je. Cítím se ok a zabodovat by bylo dobré," řekl Krýzl, který podobný formát závodu okusil naposledy před deseti lety v Garmisch-Partenkirchenu.

Společně s Ondřejem Bankem, Šárkou Strachovou a Lucií Pešánovou Hrstkovou tehdy senzačně ovládli týmový závod.