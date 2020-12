Diskvalifikace pro Čecha. Sakala neprošel na šampionátu letců na lyžích kontrolou

Z dvojice českých skokanů na lyžích uspěl v kvalifikaci na mistrovství světa v letech v Planici jen Čestmír Kožíšek. Pro Filipa Sakalu šampionát na mamutím můstku v Planici po diskvalifikaci skončil.

Kvalifikaci vyhrál Markus Eisenbichler. Německý závodník skočil 225,5 metru, o 17 metrů méně než Rakušan Michael Hayböck, ale měl připočet bodů za nižší nájezd a za vítr. Hayböck si výkonem 242,5 metru vylepšil o metr osobní maximum.

Devětadvacetiletý Kožíšek doletěl za umělého osvětlení na 201 metrů a z 31. místa se vešel do postupové čtyřicítky, což se mu předloni nepovedlo.

Sakala, syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly právě z Planice z roku 1994, neprošel pod můstkem kontrolou kvůli nevyhovující kombinéze. Do závodu by se ale stejně nedostal. Při svém pokusu přistál na 189 metrech a 149,2 bodu by na postup nestačilo. Stejně dopadl také na úvod sezony v kvalifikaci na Světovém poháru ve Wisle.

Vítěz Světového poháru Rakušan Stefan Kraft sice skočil v prvním tréninku 239 metrů, ale znovu se ozvala jeho záda a do kvalifikace nenastoupil. Do německého kvarteta se nenominoval mistr světa z Harrachova 2014 Severin Freund.

Do kvalifikace nemohla zasáhnout dvojice švýcarských skokanů Dominik Peter a Gregor Deschwanden. Důvodem byl pozitivní test na koronavirus jejich německého kouče Ronnyho Hornschuha. Na startu tak bylo 45 závodníků.

V pátek jsou na programu úvodní dvě kola, přičemž z prvního postoupí třicítka skokanů. V sobotu závod jednotlivců vyvrcholí 3. a 4. kolem.

Mistrovství světa v letech se koná se zpožděním a bez fanoušků kvůli koronaviru. Původně se mělo o medaile bojovat v předešlé sezoně v polovině března.