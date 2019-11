Už žádné klouzání pro srandu. Čtyřbob si díky novému stroji i nabraným kilům věří

Český čtyřbob Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jakub Nosek obsadil v lednu na mistrovství Evropy desáté místo a dařilo se mu i v několika závodech Světového poháru. Do letošní sezony však toto kvarteto vstupuje ještě s vyššími ambicemi. Po loňských olympijských hrách se v naší činnosti všechno zlepšilo, míříme k vyšším příčkám,“ hlásí před sezonou.

V čem vidíte základ vašeho obratu k lepším časům?

Ještě před třemi čtyřmi lety bych naše vystoupení nazval klouzáním pro srandu. Od loňska však máme v Olympu zázemí, jaké jsme si jen mohli přát, včetně finanční a materiálové pomoci. Získali jsme nový čtyřbob srovnatelný se světovou špičkou. A zapracovali jsme i na sobě.

Co tím máte na mysli?

Zvýšili jsme svoji váhu, každý přibližně o dva až tři kila, takže v současnosti jsme s naším bobem jen půl kilogramu pod limitem, který je 630 kg. Nabírání váhy nebylo moc těžké, přizpůsobili jsme k tomu trénink a hlavně činnost v posilovně. Teď si váhu budeme muset hlídat.

V čem je největší výhoda tohoto jejího zvýšení?

Díky svalové hmotě jsme silnější, což se projevuje hlavně při roztlačování bobu. Při lehčí váze si někdo dává do bobu třeba desetikilové závaží. A cítíme, že jsme i rychlejší.

Jaké pocity máte z přípravy na letošní sezonu?

Velice dobré. Máme polského trenéra, který zajistil dva užitečné kempy v jeho zemi a před týdnem jsme už trénovali na dráze v Německu. Koncem prosince nás pak čekají dva závody Světového poháru v Lake Placid a potom velice bohatý program v zimních měsících. V Německu to bude nejprve evropský a potom i světový šampionát a řada závodů Světového poháru v Rakousku, Německu a Francii.

Bude ve vašem programu něco výjimečného?

Začátkem března to bude desetidenní zájezd do Pekingu. V Praze se letos konal kongres Světové federace, který se zřejmě podepsal na tom, že na test olympijské dráhy pojede do Číny i jako jedna ze tří čtyřčlenných posádek i česká v naší klasické sestavě.

A s jakým celkovým účtem z letošní sezony byste byli spokojeni?

Na mistrovství Evropy i v závodech Světového poháru to bude umístění kolem šesté příčky a na světovém šampionátu chceme dojet v elitní osmičce. Je to reálná představa, která vychází z loňského účtu a dalšího našeho všestranného zlepšení.