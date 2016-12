Začíná skokanské Turné. Favoritem je nebojácný teenager Prevc, Češi sázejí na Štursu

před 3 hodinami

Kvalifikací na páteční závod v Oberstdorfu dnes začíná Turné Turné čtyř můstků. Favoritem 65. ročníku prestižního seriálu je mladíček ze Slovinska Domen Prevc. Češi nejvíc sázejí na nováčka Vojtěcha Štursu.

Oberstdorf - Šestice českých skokanů na lyžích se bude na Turné čtyř můstků pokoušet o překvapení. Tradiční opory výkonnostně zaostávají a největším adeptem na dobré umístění je aktuálně nováček v týmu Vojtěch Štursa. Favoritem 65. ročníku prestižního seriálu je mladíček ze Slovinska Domen Prevc.

V české nominaci jsou vedle Štursy veterán Jakub Janda, Roman Koudelka, Tomáš Vančura a Lukáš Hlava, na základě výsledků posledního závodu Kontinentálního poháru v Engelbergu si místo v týmu vybojoval také další zkušený závodník Jan Matura.

"Byl nejlepší v úterních závodech a bude nejlepší i dnes," řekl ČTK trenér skokanů Jakub Jiroutek. "Největší naší nadějí je Vojta (Štursa). Rozhodne hned první závod, jak to zvládne. Ale věřím mu, že udělá velký výsledek," prohlásil Jiroutek.

Štursa je aktuálně lídrem mezi českými skokany, a i když je mu teprve 21 let, může při premiéře na Turné překvapit. Jeho výhodou je silná psychika, patří spíše mezi flegmatické skokany. "Turné beru jako normální závod. Snad se mi tam bude líbit a budu mít důvod smát se do kamery," řekl Štursa, který v sedmi dosavadních individuálních závodech nebodoval jen dvakrát a v posledním klání v Engelbergu skončil osmý, což je jeho nejlepší výsledek v kariéře.

Koudelka i Janda čekali lepší vstup do sezony

Koudelka se dosud v sezoně trápil a špatnou výkonnost vysvětluje psychickým blokem. "Když se mi povede jeden závod, hned to bude lepší," domnívá se. Jiroutek je ale opačného názoru. "Ve skoku je všechno možné, ale když máš potíže postoupit do druhého kola, tak to není moc o hlavě. Tam se něco stalo v létě, ale nevím, nebyl jsem u toho," řekl. Koudelka bodoval ve třech ze šesti závodů a nejlépe byl sedmnáctý.

Janda je vítězem Turné z roku 2006, ale i on si představoval lepší vstup do sezony. "Bojoval jsem s novým materiálem, který mi nesedl, takže spokojený zatím nejsem," uvedl v tiskové zprávě svazu. Ve Světovém poháru se ale pohybuje už 20 let a jeho cíle zůstávají stejné jako v minulosti. "Pokusit se udělat dobré skoky. To je základ všeho, s čím by měly přijít výsledky," uvedl.

Největším favoritem je Slovinec Prevc

Reálně může na celkové vítězství pomýšlet zhruba šestice skokanů. Největším favoritem je ale Domen Prevc, který vede SP a ovládl už čtyři závody. Sedmnáctiletý Slovinec je ve skvělé formě a může napodobit staršího bratra Petera, který Turné ovládl před rokem.

"Turné je pro mě jako každý jiný závod, nevidím v tom žádný rozdíl," prohlásil Domen Prevc, jehož skokanský styl odborníci popisují jako "na hraně". "Nemá žádný strach, až z toho všichni máme hrůzu," podotkl rakouský trenér norských skokanů Alexander Stöckl.

K velkým favoritům patří i jeho svěřenec Daniel-Andre Tande. Sice ještě v sezoně nevyhrál, ale má vyrovnanou výkonnost a patří mu druhé místo v pořadí SP. Silný by měl být také Kamil Stoch, dvojnásobný olympijský vítěz ze Soči. Poláci doufají, že by mohl navázat na triumf Adama Malysze ze sezony 2000/01. Do pořadí na předních příčkách mohou promluvit také Rakušané Stefan Kraft a Michael Hayböck či Němec Severin Freund.

Turné začne ve čtvrtek kvalifikací na páteční závod v Oberstdorfu, v dalším německém středisku Garmisch-Partenkirchenu se bude skákat na Silvestra a Nový rok. Zbylými dějišti jsou v rakouské části miniseriálu Innsbruck (3. a 4. ledna) a Bischofshofen (5. a 6. ledna).

