25. 1. Miloš
Český zázrak dál udivuje. Jílek v olympijské generálce vyhrál poprvé hromadný start

ČTK

Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál na Světovém poháru v Inzellu poprvé v kariéře závod s hromadným startem a v konečném pořadí disciplíny obsadil čtvrté místo.

Germany World Cup Speedskating
Český rychlobruslař Metoděj JílekFoto: CTK
Český reprezentant v Německu navázal na druhé místo ze sobotního závodu na 5000 metrů a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.

Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a devatenáctiletý český talent už se až do cíle nenechal dostihnout.

Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.

