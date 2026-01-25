Český zázrak dál udivuje. Jílek v olympijské generálce vyhrál poprvé hromadný start

Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál na Světovém poháru v Inzellu poprvé v kariéře závod s hromadným startem a v konečném pořadí disciplíny obsadil čtvrté místo.
Český reprezentant v Německu navázal na druhé místo ze sobotního závodu na 5000 metrů a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.
Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a devatenáctiletý český talent už se až do cíle nenechal dostihnout.
Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.
Krčmář v Novém Městě opět zazářil. V hromadném startu dojel mezi elitou
Michal Krčmář skončil na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě desátý v závodu s hromadným startem. Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot a dostal se do čela Světového poháru.
Jak se hvězdná Coco neubránila smíchu. Šlo o Muchovou a podivnou shodu okolností
Coco Gauffová na Karolínu Muchovou umí. Americká superhvězda porazila českou soupeřku i v pátém vzájemném utkání. Vůbec poprvé s ní sice prohrála set, po přesvědčivém a zaslouženém vítězství 6:1, 3:6, 6:3 ale postoupila do čtvrtfinále Australian Open.
Prezident Pavel by z Turkovy žaloby měl radost. Poradce prezidenta vysvětlil proč
Politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe míní, že prezident Petr Pavel by se případné žaloby na ochranu osobnosti ze strany poslance Filipa Turka spíše nezalekl – naopak by ji uvítal jako příležitost vyjasnit ústavní pravidla pro jmenování ministrů. Vyplývá to z jeho vyjádření v rozhovoru pro Spotlight.
ŽIVĚUkrajinský ministr děkuje Česku. Lidé posílali tolik, až padala platební brána
Mimořádnou vlnu solidarity vyvolala aktuální situace na válkou sužované Ukrajině, která po sérii ruských útoků na energetickou infrastrukturu čelí v mrazech dlouhým výpadkům tepla a elektřiny. Češi v uplynulých dnech poslali na sbírkové účty miliony korun.
Nechci skončit bez soudu ve vězení. Trumpova Amerika odrazuje turisty
Spojené státy patří pravidelně na první místo žebříčku vysněných destinací zahraničních turistů. Touha vidět mrakodrapy na Manhattanu, divokou přírodu národního parku Yellowstone či zažít hédonistický noční život Las Vegas tradičně do USA láká desítky milionů zahraničních návštěvníků. Od chvíle, kdy se Donald Trump loni podruhé nastěhoval do Bílého domu, ale příliv návštěvníků ze zahraničí uvadá.