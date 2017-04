České běžce na lyžích má z krize vyvést Fin Jarva

před 16 minutami

Praha - Finské zkušenosti mají pomoci českému běžeckému lyžování k návratu na výsluní. Novým šéftrenérem reprezentace bude Ilkka Jarva, šestatřicetiletý kouč se zkušenostmi z běžeckého sportovního centra ve Vuokatti a bývalý lodivod finského B-týmu.

České běžecké lyžování prochází generační obměnou, skončili Martin Koukal i Lukáš Bauer a Eva Vrabcová vyměnila lyže za běžecké boty. Ženy v uplynulé sezoně SP ani jednou nebodovaly, ani muži se moc neprosazovali a MS v Lahti toho bylo obrazem.

Proto vedení úseku běžeckého lyžování hledalo pomoc v zahraničí a vybralo Jarvu. "Mezi hlavní cíle patří zachránit, co se dá, do olympiády v Pchjongčchangu 2018 a dlouhodobějším horizontem je především další olympiáda. Aby se z mladých, jako je Petr Knop, Michal Novák, Katka Beroušková a už i Bára Havlíčková, která se objevuje v juniorech, stala silná generace," řekl sportovní ředitel Lukáš Sacher.

Jarva přijel minulý týden na třídenní schůzku. Po dohodě by s národními výběry měl strávit až 150 dnů v roce. "Po třinácti letech práce běžkařského trenéra ve Finsku se moc těším na práci v českém lyžování. V našem sportu je tvrdá práce jedinou cestou k úspěchu," uvedl v prohlášení Jarva. "Máme většinou mladé závodníky a mladé trenéry, takže máme hodně energie pro tvrdou práci," dodal.

Úsek teprve jmenuje nové reprezentační trenéry mužů a žen, kteří budou pod Jarvu spadat. "Ti odvedou gró práce s týmem, protože tady nebude pořád, ale on bude ten, který by měl přinášet nové myšlenky a podněty," nastínil Sacher a dodal: "Není zatížený zákulisními spory a může to být pro nás čerstvý vítr."

Bývalý kouč juniorské reprezentace Finska zná tradici českého běžeckého lyžování. "Teď je generační výměna a jsou horší výsledky, ale máme šanci modernizovat a zlepšit systém. Najdeme způsoby, jak zlepšit spolupráci mezi trenéry a sportovci, testování i trénink. Pojďme udělat české lyžování znovu skvělým!" prohlásil Jarva.

Fin má zkušenosti z testovacích laboratoří ve Vuokatti. "Což je zajímavé, protože to je kapitola, v které trošku ztrácíme. Měli bychom zapracovat v testování, ve funkčním vyšetření apod. V tom je nám schopen pomoct," řekl Sacher.

Podmínky smlouvy úsek nezveřejní, ale je jasné, že náklady na zahraničního odborníka jsou vyšší. "Ale věříme, že se nám to vyplatí. Jsme rozhodnuti to krýt z úsekových peněz a získat i marketingové peníze, aby to nebyl takový zásek do úsekové kasy, protože se nedá říct, že bychom měli přehršel peněz," řekl Sacher.

V květnu absolvuje Jarva s reprezentačními výběry první seznamovací soustředění. Plánem je vrátit se ke společným tréninkům a upustit od individuální přípravy.

