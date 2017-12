Češi začnou skokanské Turné čtyř můstků ve třech, favoritem na výhru je Němec Freitag

před 10 hodinami

Trojice Vojtěch Štursa, Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek se pokusí na Turné čtyř můstků pozvednout letos skomírající český skok na lyžích. Favoritem 66. ročníku prestižního seriálu je Němec Richard Freitag. Turné začne páteční kvalifikací v Oberstdorfu a vítěz bude po zastávkách Ga-Pa a Innsbrucku korunován 6. ledna tradičně v Bischofshofenu.

Praha - Českým skokanům se vstup do olympijské sezony nevydařil. Na body ve Světovém poháru dosáhli jen jednou, Štursa skončil osmadvacátý v Nižním Tagilu. Proto před Turné ladili do 21. prosince formu v Ga-Pa a den před startem si skočili v Seefeldu.

"Potrénovali a Koudy (Koudelka) i Vojta (Štursa) si pochvalovali, že to bylo lepší. Česťa (Kožíšek) byl pátý a devátý před svátky na Kontinentálním poháru ve Finsku, proto dostal na Turné šanci. Tahle trojka by to měla odjet celé a možná je doplní ještě někdo čtvrtý podle výsledků v konťáku," řekl ČTK trenér Jakub Jiroutek.

"Na Turné se strašně těším a jdu do toho s obrovským respektem. Loni jsem si myslel, že je to závod jako každý jiný, ale překvapilo mě to. Je to neskutečný masakr. Co se diváků týče i přejezdů. Je to totální stresová situace a běžný člověk si to neumí ani představit," řekl Štursa na webu lyžařského svazu.

Doufal, že k.o. systém Turné by mohl českým skokanům hrát do karet. "Vzhledem k tomu, že jsme měli v první třetině sezony opravdu smůlu na vítr. Osobně jsem snad neměl jediný závod, kdy bych měl podmínky nadprůměrné, vždy jsem se pohyboval ve velice podprůměrných podmínkách. Ve dvojici dokážu chytit lepší vítr s protivníkem a pak budou skoky lépe vypadat a s tím budou lepší i výsledky," uvedl Štursa.

Suverénem sezony je Freitag, vítěz tří závodů, který vede Světový pohár a půjde z podobné pozice do Turné jako první Němec po 17 letech po Martinu Schmittovi. "Je dobré vědět, že mi to jde, ale nic mi to nezaručuje," řekl Freitag.

Z Němců naposledy Turné vyhrál Sven Hannawald, který v sezoně 2001/02 jako první a zatím i poslední skokan ovládl v jednom ročníku všechny čtyři závody.

K Freitagovým konkurentům patří jeho krajan Andreas Wellinger, Norové Daniel Andre Tande a Johann Andre Forfang, z Poláků byl v sezoně nejlepší obhájce prvenství Kamil Stoch a z Rakušanů Stefan Kraft. "Chtěl bych být vždy na takové pozici, abych mohl pomýšlet na stupně vítězů," řekl na webu Turné Kraft, předloňský celkový vítěz.