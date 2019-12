Češi mi dávají pocítit, že k nim nepatřím, prohlásila nejlepší česká slalomářka

Rudolf Černík

Před dvěma týdny šokovala lyžařský svět, když slalom Světového poháru v Levi dokončila na devátém místě. Ač se Martina Dubovská postarala o skvělý výsledek pro české lyžování, sama se jako Češka necítí. Prozradila to v rozhovoru pro slovenský server Pravda.sk.

Narodila se sice rok před rozdělením Československa v Třinci, ale do šestnácti let reprezentovala východní část bývalé federace a dosud žije v Liptovském Mikuláši.

"Otec za mnou přišel a postavil mě před hotovou věc. Měla jsem na výběr jen dvě možnosti - konec, nebo lyžování za Česko," vyprávěla Dubovská deníku dilema, které řešila jako nadějná šestnáctiletá slovenská reprezentantka. "Pobrečela jsem si, ale postupem času jsem nad kombinézou přestala přemýšlet," doplnila 174 centimetrů vysoká brunetka.

Přesto přiznala, že ji mrzí, že by v případě vítězství neslyšela na stupních slovenskou hymnu. "Na Slovensku ani neexistuju, protože jsem Češka. A v Česku jsem zase přistěhovalec ze Slovenska. Tam i tam mi lidé dávají pocítit, že k nim nepatřím," postěžovala si Dubovská.

"Mrzí mě to. Na druhé straně můžu být ráda, že mě česká lyžařská federace vzala. Mohla jsem lyžovat, podporovali mě," uznala sedmadvacetiletá slalomářka.

Dubovské se dlouho nedařilo, i v minulém ročníku se trápila, a dokonce zvažovala, že ukončí kariéru. "Předchozí sezonu jsem měla katastrofální. Trápila jsem se, zachránilo mě jen 23. místo ve Špindlerově Mlýně," připomněla jarní klání Světového poháru v českém středisku.

Už tehdy se začala připravovat pod vedením nového kouče Andreje Prevuzňáka. "Začali jsme dělat věci jinak. I když jsem cítila progres, neměla jsem výsledky. Rok trápení zachránil Špindlerův Mlýn a podrželo mě i vedení Olympu," zmínila klub ministerstva vnitra, pod který spadá. "Před sezonou jsme si s trenérem řekli, že tomu dáme poslední šanci," uvedla Dubovská.

V Levi, kde před šesti lety poprvé bodovala ve Světovém poháru, se dočkala, s vysokým startovním číslem 56 si dojela pro deváté místo. "Všechno konečně zapadlo do sebe. Ukazuje se, že jsme se rozhodli správně. Je to krásná odměna," radovala se česká slalomářka.

Jenže hned další závod elitního seriálu v první prosincový den nedokončila, v americkém Killingtonu nedojela ani první kolo. Musí tak prozatím zapomenout na to, že by si výrazně vylepšila rozpočet.

"Když nejezdíte do nejlepší pětky, zelená čísla se nedají čekat," přiblížila ekonomickou stránku. Zatímco elitní slalomářky si dokážou solidně vydělat, závodnice úrovně Dubovské jsou na tom mnohem hůř. "Nepřeháním, je to z ruky do pusy," prozradila lyžařka, která z USA zamířila na závody do Číny, kde jeden slalom vyhrála a v dalším skončila třetí.

Další slalom je ve Světovém poháru na programu až na konci prosince v rakouském Lienzu.