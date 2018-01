Capová zajela ve Slovinsku životní závod. Shiffrinová a Hirscher mají další vítězství

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Česká lyžařka Gabriela Capová si dojela v Kranjské Goře pro životní devatenácté místo. Mužský závod v Adelbodenu se Čechům nevydařil.

Kranjska Gora - Česká lyžařka Gabriela Capová při dalším suverénním triumfu Američanky Mikaely Shiffrinové obsadila ve slalomu v Kranjské Goře životní 19. místo. Při třináctém startu v elitním seriálu se čtyřiadvacetiletá Češka vůbec poprvé kvalifikovala do druhého kola a vybojovala premiérových 12 bodů v kariéře. Lepší výsledky v olympijské sezoně v alpském lyžování zaznamenala z české reprezentace zatím jen Ester Ledecká.

Maximem Capové v SP bylo dosud 46. místo, ale ve Slovinsku zajela v první jízdě 26. čas a povedený výkon umocnila ve druhém kole, v němž byla dokonce devátá nejrychlejší. Její celková ztráta na suverénní Shiffrinovou nicméně činila bez šesti setin šest sekund. Druhá česká závodnice na startu Martina Dubovská naopak nezopakovala bodový zisk z předchozího slalomu v Záhřebu a nedokončila první kolo.

Současná vládkyně sjezdovek Shiffrinová si už po první jízdě vypracovala více než sekundový náskok a nakonec 40. vítězství v seriálu v kariéře vybojovala s převahou 1,66 sekundy před Fridou Hansdotterovou ze Švédska. Stupně vítězů měly ve třetím slalomu za sebou stejné obsazení, jen tentokrát oproti Záhřebu a Lienzu Hansdotterová porazila Švýcarku Wendy Holdenerovou.

Olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Shiffrinová ve Slovinsku po sobotním triumfu v obřím slalomu zkompletovala double a vybojovala deváté vítězství v sezoně. V celkovém hodnocení SP má náskok už 721 bodů na novou druhou ženu pořadí Holdenerovou.

Hirscher opět nenašel přemožitele

Rakouský lyžař Marcel Hirscher si druhým triumfem v Adelbodenu ve dvou dnech opět upevnil pozici lídra Světového poháru. Ve slalomu dnes o 13 setin sekundy porazil krajana Michaela Matta, třetí skončil o další tři setiny zpět Hirscherův dosavadní hlavní rival v seriálu Henrik Kristoffersen z Norska. Náskok v celkovém hodnocení SP před ním Hirscher zvýšil na 154 bodů, slalom vede o 99 bodů.

Šestinásobný celkový vítěz SP Hirscher navázal na sobotní triumf v obřím slalomu a vyhrál už posedmé v sezoně, třebaže do ní vstoupil po zlomenině nohy. "Takhle nečekaně dobrou sezonu jsem ještě neměl," pochvaloval si Hirscher.

V Adelbodenu vedl už po úvodním kole a k udržení prvního místa mu stačil i 17. čas ve druhé jízdě. Nezastavila ho ani chyba v prudké pasáži. "Po chybě si vždycky pomyslím: 'Jen dál, dál, dál'. Závod končí až za cílovou čárou," řekl Hirscher, kterého po 52. vítězství v kariéře dělí už jen dvě od slavného krajana Hermanna Maiera a deset od historicky nejúspěšnější Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové.

Čeští lyžaři odjeli i ze švýcarského střediska bez bodu. Kryštof Krýzl obsadil v prvním kole 48. místo s mankem přes pět a půl sekundy na lídra, Ondřej Berndt nabral ještě o dvě sekundy větší ztrátu a byl hodnocen na 56. pozici.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:43,50 (51,44+52,06), 2. Hansdotterová (Švéd.) -1,64 (52,91+52,23), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,87 (53,04+52,33), 4. Vlhová (SR) -2,18 (53,74+51,94), 5. B. Schildová (Rak.) -2,43 (54,38+51,55), 6. Meillardová (Švýc.) -3,68 (53,75+53,43), 7. Geigerová (Něm.) -4,01 (54,23+53,28), 8. Alphandová (Švéd.) -4,16 (55,51+52,15), 9. Haverová-Lösethová (Nor.) -4,38 (54,38+53,50), 10. Swennová-Larssonová (Švéd.) -4,67 (55,19+52,98), …19. Capová -5,94 (56,77+52,67), Dubovská (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 závodech): 1. Shiffrinová 680, 2. Vlhová 445, 3. Holdenerová 405, 4. Hansdotterová 371, 5. B. Schildová 252, 6. Meillardová 227, …45. Capová 12, 48. Dubovská 7.

Průběžné pořadí SP (po 18 závodech): 1. Shiffrinová 1281, 2. Holdenerová 560, 3. Vlhová 554, 4. Rebensburgová (Něm.) 534, 5. Hansdotterová 439, 6. Worleyová (Fr.) 416, …56. Ledecká (ČR) 56, 96. Capová 12, 101. Dubovská 7.

SP ve sjezdovém lyžování v Adelbodenu (Švýcarsko):

Muži - slalom:

1. Hirscher 1:50,94 (55,78+55,16), 2. Michael Matt (oba Rak.) -0,13 (56,03+55,04), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,16 (56,49+54,61), 4. Myhrer (Švéd.) -0,78 (56,22+55,50), 5. Pinturault (Fr.) -0,83 (56,95+54,82), 6. Gross (It.) -1,43 (57,30+55,07), 7. Solevaag (Nor.) -1,55 (57,60+54,89), 8. Meillard (Švýc.) -1,56 (57,91+54,59), 9. Hirschbühl (Rak.) -1,64 (58,05+54,53), 10. Strasser (Něm.) -1,72 (58,05+54,61), …v 1. kole 48. Krýzl 1:01,37, 56. Berndt (oba ČR) 1:03,47.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 závodech): 1. Hirscher 454, 2. Kristoffersen 355, 3. Michael Matt 308, 4. Myhrer 263, 5. Aerni (Švýc.) 229, 6. Solevaag 205.

Průběžné pořadí SP (po 19 závodech): 1. Hirscher 874, 2. Kristoffersen 720, 3. Pinturault 547, 4. Jansrud 480, 5. Svindal (oba Nor.) 454, 6. Myhrer 325.