Březina je na ME po krátkém programu osmý, medaile se mu vzdálila

Krasobruslař Michal Březina v krátkém programu na mistrovství Evropy nezopakoval výkony z první poloviny sezony.

Po dvou chybách při výjezdech ze skoků známkou 83,66 bodu zaostal o bezmála deset bodů za svým letošním maximem z Helsinek a na stupně vítězů ztrácí více než osm bodů. S velkým náskokem vede Rus Michail Koljada. Do volných jízd v Minsku postoupil i druhý český reprezentant Matyáš Bělohradský, který obsadil osmnáctou příčku.

Březina v krátkém programu neselhal, ale suverenita mu chyběla. Po kombinaci čtverného salchowu s dvojitým toeloopem se mu u dalších dvou skoků nepodařil výjezd. Po flipu se těsně vyhnul pádu, po axelu se lehce dotkl rukou ledu.

"Myslím, že jsem trošku povolil, protože ta kombinace byla dobrá. Pak, nevím proč, mi ty výjezdy trošku utekly. Možná kdybych se trošku víc soustředil, tak by to asi bylo lepší, ale nebyly tam velké chyby, všechno bylo skočené," uvedl krátce po své jízdě na svazovém facebooku.

V té době ještě nevěděl, jak velkou ztrátu budou jeho zaváhání znamenat. Další krasobruslaři ze širší evropské špičky totiž téměř nechybovali. Dařilo se hlavně Rusům. Obhájce bronzové medaile Koljada se s jedním čtverným skokem dostal přes stobodovou hranici a vede s náskokem více než osmi a půl bodu před krajanem Alexandrem Samarinem.

Ten za sebe v krátkém programu odsunul i loučícího se Javiera Fernándeze, vítěze posledních šesti evropských šampionátů. Španělský krasobruslař se prezentoval v solidní formě, ale vinou nižší technické obtížnosti se zařadil na průběžnou třetí pozici o třináct setin za Samarina. Hrozí mu tak, že poprvé od roku 2013 evropský šampionát nevyhraje.

Březina v sobotních volných jízdách nebude ani v závěrečné rozjížďce. "V té volné pojedu to, co mám natrénováno, víc se s tím nedá dělat," poznamenal.

Sedmnáctiletý Bělohradský při debutu na evropském šampionátu zajel čistý krátký program, i když v něm byl zatím jen dvojitý axel. "Já myslím, že super. Udělal jsem to, co jsem chtěl, to, co umím, a moc jsem si to užil," pochvaloval si svěřenec Vlasty Kopřivové a někdejšího mistra Evropy Tomáše Vernera.

Sportovní dvojice Vanessa Jamesová, Morgan Cipres poprvé v dlouhé společné kariéře získala evropský titul. Zkušení francouzští krasobruslaři nejlepší volnou jízdou večera navázali na triumf v krátkém programu a vítěze posledních dvou ME Jevgeniji Tarasovou a Vladimira Morozova v součtu porazili téměř o sedm bodů. Těsný souboj o bronz vyhrála v Minsku další ruská dvojice Alexandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij.

Jamesová a Cipres spolu bruslí od roku 2010, jednatřicetiletá partnerka debutovala na ME s předchozím partnerem již před deseti lety. Dlouhodobě patří do širší špičky, ale jediné velké medaile získali na ME 2017 a loňském MS, kde skončili třetí. V aktuální sezoně se jim ale daří, vyhráli finále Grand Prix a výbornou formu potvrdili i v Minsku.

Na mistrovství Evropy si ještě o pár desetin vylepšili sezonní maximum ve volné jízdě a úřadující vicemistři světa Tarasovová s Morozovem s nimi stejně jako při vyvrcholení Grand Prix prohráli. Ztratili hlavně ve známce za techniku. Mimo jiné proto, že se Tarasovové nevydařil trojitý toeloop a přišli o kombinaci.

Třetí místo po krátkém programu navzdory solidní volné jízdě neudrželi Italové Nicole Della Monicaová a Matteo Guarise, které o pouhých čtrnáct setin bodu předstihli mladí ruští debutanti na ME Bojkovová a Kozlovskij. Do volných jízd po odhlášení jedné dvojice nastoupilo jen deset účastníků. Žádní čeští krasobruslaři mezi nimi nebyli.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Minsku:

Muži - po krátkém programu: 1. Koljada 100,49 bodu, 2. Samarin (oba Rus.) 91,97, 3. Fernández (Šp.) 91,84, 4. Aymoz (Fr.) 88,02, 5. Kovtun (Rus.) 87,70, 6. Samohin (Izr.) 86,48, …8. Březina 83,66, 18. M. Bělohradský (oba ČR) 67,40.

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Jamesová, Cipres (Fr.) 225,66, 2. Tarasovová, Morozov 218,82, 3. Bojkovová, Kozlovskij (všichni Rus.) 205,28, 4. Della Monicaová, Guarise (It.) 205,14, 5. Pavljučenkovová, Chodykin (Rus.) 185,92, 6. Haseová, Seegert (Něm.) 180,56.