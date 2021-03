Bolšunov věděl, že prohraje, říká Kocumová. Trest pro Klaeba nechápe ani Koukal

Svět lyžování se vzpamatovává z dramatického dojezdu závodu na 50 kilometrů na mistrovství světa v německém Oberstdorfu. Původně vítězný norský běžec Johannes Klaebo byl diskvalifikován za střet s Alexanderem Bolšunovem, po kterém Rus dojížděl se zlomenou holí. Norové se ale hodlají dál odvolávat.

O tom, že byla diskvalifikace norského šampiona nespravedlivá, nepochybuje bývalá česká běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Účastnice olympijských her v Naganu se k incidentu vyjádřila na sociálních sítích a rozhodnutí jury označila za nepochopitelné.

"Pravidla hovoří jasně - předjíždějící nemá bránit rychlejšímu závodníkovi v předjíždění. Nijak ho blokovat, bránit jízdě v ideální linii. U Bolšunova bylo jasné, že Klaeba tlačil na hrazení, protože věděl, že v přímém souboji prohraje. Následně si o soupeře sám brnknul holí, píchnul si ji mezi nohy a zlomil si ji," napsala Kocumová s tím, že se incident stal ještě před cílovými koridory, kde má pomalejší závodník rychlejšímu umožnit předjetí.

Souhlas s diskvalifikací se v mnoha případech opírá o nedávný případ ze Světového poháru v Lahti.

V lednové štafetě tam Bolšunov v cílové rovince udeřil hůlkou finského finišmana Joniho Mäkiho, který mu bránil v předjetí. Pak ho ještě v cíli srazil na zem. Původně třetí ruská štafeta byla diskvalifikována a Bolšunov dostal během MS od mezinárodní federace FIS podmíněný zákaz startu ve dvou závodech SP.

"Srovnávat tento dojezd s dojezdem s Mäkim opravdu nejde. Mäki už jel v cílovém koridoru, Bolšunov se ho v tom samém snažil předjet. I tak bylo z mého pohledu Mäkiho chování nesportovní a na hraně, ale ve vyznačených koridorech na to má právo," vysvětlila Kocumová, bývalá statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a od roku 2006 liberecká městská zastupitelka.

Dodala však významné "ale".

"Diskvalifikace Bolšunova nebyla za snahu o přejíždění, ale následnou reakci. Kdy Mäkiho, napřed ještě při závodu, praštil vědomě holí, a pak ho v cíli srazil. Kdyby tohle neudělal, nikdo ho diskvalifikovat nebude, Takže tvrdit - předtím jste diskvalifikovali Bolšunova, teď musíte Klaeba, je úplně mimo," uvedla Kocumová.

Podle jejího názoru jury svým rozhodnutím devalvovala poslední závod šampionátu.

"Měli to nechat být. Prostě Bolšunov se snažil vytlačit rychlejšího soupeře při předjíždění, ten to ustál, vymstilo se to samotnému Bolšunovi, sám si zlomil hůl a dojel na třetím místě. Nyní se stal vítězem až třetí nejrychlejší, z celého závodu zbyla podivná pachuť," podotkla.

"Klaebo je právem naštvaný, a Bolšunov si proti sobě, za téměř nulovou satisfakci, kterou je posun ze třetího na druhé místo, poštval skoro celý lyžařský svět. Opravdu skvělý výsledek," uzavřela Kocumová.

Podobný názor vyjádřil i Martin Koukal, mistr světa z nejdelší trati na MS v roce 2003 ve Val di Fiemme.

"Z pohledu výkladu pravidel si jury diskvalifikaci Klaeba obhájí, ale za mě rozhodně není správná," napsal na Facebook.

"V pravidlech se říká, že za předjíždění je zodpovědný ten, co předjíždí (Klaebo) a protože při předjíždění došlo ke kontaktu, při kterém si Bolšunov zlomil hůl a tento incident měl přímý vliv na výsledek, tak trestem je diskvalifikace. Bohužel jury v tomto případě nevzala v potaz, že předjížděný se nechce nechat předjet - Bolšunov moc dobře věděl, kde je Klaebo a snažil se ho vyblokovat a vyvézt k mantinelu," popsal dramatické momenty Koukal.

Podle něj už před rozhodujícím kontaktem neměl norský běžkař kam uhnout. "Bolšunov tu možnost měl a vzhledem k tomu, že je to zkušený závodník, muselo mu být jasné, že jde do kontaktu, který nemusí skončit dobře."

Stejně jako Kocumová by tak incident nechal být. Oba závodníci na něm měli svůj díl odpovědnosti. Mezinárodní lyžařská federace by po sezoně měla celé pravidlo řešit. "Počet diskvalifikací na základě tohoto pravidla nebývale narostl a sama FIS s jeho aktuálním výkladem není úplně spokojená. A já bych byl nerad, kdyby se z lyžování stal přepravidlovaný bezkontaktní sport," uvedl Koukal.