Trojnásobný olympijský vítěz v běhu na lyžích Alexandr Bolšunov je naštvaný, že jako ruský reprezentant nesmí závodit ve Světovém poháru a zřejmě přijde také o mistrovství světa. V rozhovoru pro dánskou televizi TV2 prohlásil, že lidé na Západě svádějí na Rusko všechno.

Vítěz celkového hodnocení Světového poháru z let 2020 a 2021 Bolšunov přišel o závěr minulého ročníku Světového poháru, protože Mezinárodní lyžařská federace (FIS) po únorovém útoku Ruska na Ukrajinu vyloučila ruské i běloruské sportovce ze svých akcí. Sankce trvají i na začátku nové sezony a nic nenaznačuje, že by se měly zmírnit.

Bolšunov se tak ani nemohl pokusit narušit víkendovou dominanci Nora Johannese Hösflota Klaeba. "Jsem pochopitelně zklamaný, že se nebudeme moci v zimě zúčastnit Světového poháru ani mistrovství světa v Planici," řekl.

Lyžaři, kteří v Ruce závodili, by se podle něj měli pokusit vžít do situace ruských závodníků. "Rád bych viděl, jak by na to reagovali. Lidé na Západě by měli přestat svádět všechno na Rusko. Třeba místo toho potřebujeme trochu podpory," láteřil pětadvacetiletý lyžař.

V březnu se zúčastnil na stadionu v Lužnikách velkolepých oslav výročí okupace Krymu, které byly zároveň podporou "speciální vojenské operace" na Ukrajině, jak tamní válečný konflikt označuje Rusko. Sport by se podle něj neměl míchat s politikou.

"Sport je mír, musí lidi spojovat a nic jiného. Na to, že nebudu moci bojovat o medaile na mistrovství světa, často myslím. Skutečnost, že souběžně s mistrovstvím světa v Planici budeme my Rusové závodit doma, je těžké přijmout," uvedl.

Obhájce velkého křišťálového glóbu a král úvodní zastávky letošního SP Klaebo si myslí, že by Rusové včetně Bolšunova měli být vyloučeni ze sportu, dokud válka na Ukrajině neskončí.

"Jako závodník to musí mít Bolšunov těžké. Stejně jako já trénuje, aby závodil ve Světovém poháru a na mistrovství světa. Není to příjemná situace, v níž se nachází. Také bych chtěl na závodech soupeřit s těmi nejlepšími, ale než se potkám s Bolšunovem, tak musí válka skončit," uvedl hvězdný Nor.