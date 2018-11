Bodovali hned tři čeští skokani, nejlepší Polášek byl dvanáctý. Senzačně vyhrál Rus

před 19 minutami

Úvodní závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích ve Wisle vyhrál Jevgenij Klimov a postaral se o první ruský triumf v historii seriálu.

Nejlepší z Čechů Viktor Polášek zaznamenal díky dvanáctému místu životní maximum, bodovali také Roman Koudelka (25.) a Lukáš Hlava (29.).

Čtyřiadvacetiletý Klimov byl nejlepší už v páteční kvalifikaci a formu potvrdil i v dnešním zasněženém závodě. Bývalý sdruženář, jenž se specializuje na skoky teprve od roku 2015, vedl už po prvním kole a druhým pokusem první místo potvrdil.

Vítěz letošní letní Grand Prix porazil díky skokům 127,5 a 131,5 metru o téměř sedm bodů dalšího překvapivého medailistu Stephana Leyheho z Německa, jenž se dostal na stupně vítězů SP poprvé v kariéře. Totéž dokázal díky třetímu místu Japonec Rjoju Kobajaši, jenž v prvním kole předvedl nejdelší skok dne 137,5 metru, ale od rozhodčích dostal srážky za dotyk rukou při dopadu.

O pouhé tři desetiny bodu skončil čtvrtý domácí favorit Kamil Stoch, trojnásobný olympijský vítěz a úřadující vítěz Světového poháru.

Čeští skokané po neúspěšné olympijské sezoně vstoupili do nového ročníku nadějně třemi bodovanými umístěními. Životní výsledek zaznamenal jednadvacetiletý Polášek, jehož maximem byla dosud osmnáctá příčka. Loňský juniorský mistr světa byl po prvním kole šestnáctý za 127 metrů a po totožném výsledku v kole druhém si ještě o čtyři příčky polepšil.

"Trošku nečekaný výsledek. Měl jsem za cíl postoupit z kvalifikace a pak se dál zlepšovat, ale dle skoku to byla zasloužená odměna. Doufám, že to takhle bude pokračovat, výborný start do sezony," uvedl Polášek.

Jako poslední třicátý prošel do druhého kola Koudelka a celkově obsadil 25. pozici. Hlava se dělil o 29. místo a připsal si první body do SP od ledna 2017. Čtvrtý člen týmu Čestmír Kožíšek se do závodu nedostal z páteční kvalifikace.

Světový pohár pokračuje příští víkend dvěma závody ve finské Ruce.

Závod SP ve skocích na lyžích ve Wisle (Polsko):

1. Klimov (Rus.) 263,4 b. (127,5+131,5 m), 2. Leyhe (Něm) 256,7 (124,5+130,5), 3. R. Kobajaši (Jap.) 255,6 (137,5+127), 4. Stoch (Pol.) 255,3 (126,5+127), 5. Zajc (Slovin.) 253,4 (126+127), 6. Žyla (Pol.) 251,3 (124,5+131), 7. Aalto (Fin.) 251,0 (123+127), 8. Kubacki (Pol.) 250,6 (124+128), 9. Geiger (Něm.) 249,5 (120,5+129), 10. Forfang (Nor.) 249,3 (122,5+128), …12. Polášek 247,8 (127+127), 25. Koudelka 225,0 (119+119,5), 29. Hlava (všichni ČR) 212,0 (122,5+113,5).