25. 1.
Sport

Bláznivé rozuzlení světového šampionátu. Slovinské superstar ujela z věže lyže

ČTK,Sport

Mistry světa v letech na lyžích se stali Japonci. Tým ve složení Rjoju Kobajaši, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura a Ren Nikaido zvítězil v hustém sněžení na mamutím můstku v Oberstdorfu před Rakušany a Nory. Slovinsko o šanci na obhajobu týmového zlata připravila kuriózní nehoda s lyžemi Domena Prevce.

Ski Jumping - Ski Flying World Championships
Slovinský skokan Domen PrevcFoto: REUTERS
Japonci ve vyrovnaném souboji zvítězili díky poslednímu pokusu bronzového muže individuálního závodu Nikaida a získali první týmový titul v historii. Stříbrné Rakušany porazili o 9,6 bodu. Třetí Norsko ztratilo na vítěze už 85,9 bodu.

Slovinsko o naději na zisk třetího titulu v řadě po letech 2022 a 2024 připravila v závěru prvního kola bizarní situace. Mistru světa z individuálního závodu Prevcovi ujely na věži opřené lyže. V době, kdy se na svůj pokus chystal na lavici Nor Marius Lindvik, jedna z nich prosvištěla rozjezdovou stopou a vyletěla z odrazové hrany můstku.

Závod byl kvůli incidentu na několik minut přerušen. Prevcovi sice stihl tým dopravit lyže zpátky, jury ho ale ke skoku nepřipustila. Slovinci se i jen se třemi platnými pokusy zařadili po 1. kole na osmé postupové místo, ve finále si ale dokázali polepšit jen na dělenou šestou příčku.

Mistrovství světa v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

Družstva: 1. Japonsko (R. Kobajaši, Naito, Nakamura, Nikaido) 1569,6 b., 2. Rakousko (Embacher, Kraft, Fettner, Hörl) 1560,0, 3. Norsko (Forfang, Sundal, Östvold, Lindvik) 1483,7, 4. Německo 1406,8, 5. Finsko 1291,3, 6. Slovinsko a Švýcarsko 1254,6.

