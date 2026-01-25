Bláznivé rozuzlení světového šampionátu. Slovinské superstar ujela z věže lyže

Mistry světa v letech na lyžích se stali Japonci. Tým ve složení Rjoju Kobajaši, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura a Ren Nikaido zvítězil v hustém sněžení na mamutím můstku v Oberstdorfu před Rakušany a Nory. Slovinsko o šanci na obhajobu týmového zlata připravila kuriózní nehoda s lyžemi Domena Prevce.
Japonci ve vyrovnaném souboji zvítězili díky poslednímu pokusu bronzového muže individuálního závodu Nikaida a získali první týmový titul v historii. Stříbrné Rakušany porazili o 9,6 bodu. Třetí Norsko ztratilo na vítěze už 85,9 bodu.
Slovinsko o naději na zisk třetího titulu v řadě po letech 2022 a 2024 připravila v závěru prvního kola bizarní situace. Mistru světa z individuálního závodu Prevcovi ujely na věži opřené lyže. V době, kdy se na svůj pokus chystal na lavici Nor Marius Lindvik, jedna z nich prosvištěla rozjezdovou stopou a vyletěla z odrazové hrany můstku.
Závod byl kvůli incidentu na několik minut přerušen. Prevcovi sice stihl tým dopravit lyže zpátky, jury ho ale ke skoku nepřipustila. Slovinci se i jen se třemi platnými pokusy zařadili po 1. kole na osmé postupové místo, ve finále si ale dokázali polepšit jen na dělenou šestou příčku.
Mistrovství světa v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo):
Družstva: 1. Japonsko (R. Kobajaši, Naito, Nakamura, Nikaido) 1569,6 b., 2. Rakousko (Embacher, Kraft, Fettner, Hörl) 1560,0, 3. Norsko (Forfang, Sundal, Östvold, Lindvik) 1483,7, 4. Německo 1406,8, 5. Finsko 1291,3, 6. Slovinsko a Švýcarsko 1254,6.
Paneláky na Ústecku, novostavby v Praze. Které byty se v Česku prodávají nejvíce
Ceny panelových bytů se mezikvartálně zvýšily nejrychlejším tempem, dražší jsou ale i novostavby a cihlové byty. Vyplývá to z analýzy portálu Hypox.cz datové společnosti Flat Zone, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů ve 2. a 3. čtvrtletí loňského roku.
"Otřesné dění v Minnesotě." Demokraté chtějí zablokovat financování části vlády
Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana federálními agenty v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP. Postup federálních agentů kritizují i někteří republikánští politici.
ŽIVĚUž jen datum a místo podpisu. Dokument o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu je hotov
Dokument o bezpečnostních zárukách Spojených států pro Ukrajinu je kompletně připraven, čeká se jen na americké potvrzení místa a data podpisu, řekl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters.
Prezident Pavel by z Turkovy žaloby měl radost. Poradce prezidenta prozradil proč
Politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe míní, že prezident Petr Pavel by se případné žaloby na ochranu osobnosti ze strany poslance Filipa Turka spíše nezalekl – naopak by ji uvítal jako příležitost vyjasnit ústavní pravidla pro jmenování ministrů. Vyplývá to z jeho vyjádření v rozhovoru pro Spotlight.
Krčmář v Novém Městě opět zazářil. V hromadném startu dojel mezi elitou
Michal Krčmář skončil na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě desátý v závodu s hromadným startem. Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot a dostal se do čela Světového poháru.