Björgenová na klasické třicítce v Oslu deklasovala soupeřky

V galapředstavení norské lyžařky Marit Björgenové se proměnil dnešní závod na 30 km klasicky s hromadným startem na Světovém poháru v Oslu. Osmnáctinásobná mistryně světa utekla soupeřkám hned na začátku a zvítězila s více než dvouminutovým náskokem před Finkami Kristou Pärmäkoskiovou a Kerttu Niskanenovou. K radosti fanoušků na Holmenkollenu vybojovala Björgenová 107. vítězství v kariéře. V této sezoně vyhrála popáté a v průběžném pořadí SP se posunula na pátou příčku. Výš už se pětinásobná vítězka seriálu kvůli velké ztrátě dostat nemůže. Vedoucí žena Světového poháru Norka Heidi Wengová doběhla čtvrtá a její náskok před druhou Pärmäkoskiovou se o něco ztenčil.

Závody SP v běhu na lyžích v Oslu:

Ženy - 30 km klasicky s hromadným startem:

1. Björgenová (Nor.) 1:22:59,2, 2. Pärmäkoskiová -2:05,8, 3. Niskanenová (obě Fin.) -2:07,0, 4. Wengová (Nor.) -2:08,6, 5. Kallaová (Švéd.) -2:11,7, 6. Kowalczyková (Pol.) -2:12,9, 7. Saarinenová (Fin.) -2:19,6, 8. Östbergová (Nor.) -2:31,3, 9. Haagová (Švéd.) -3:27,9, 10. Mononenová (Fin.) -3:28,7.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 30 závodů): 1. Wengová 1746, 2. Pärmäkoskiová 1446, 3. Östbergová 1352, 4. Nilssonová (Švéd.) 1209, 5. Björgenová 975, 6. Digginsová (USA) 832.

