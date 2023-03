Biatlonistka Davidová vydělala na prémiích přes dva miliony korun

Cestující v pražském metru čekají o velikonočních svátcích od 7. do 10. dubna výluky na trase C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vltavská. Důvodem je výměna pražců. Metro nepojede kvůli opravám ani na lince A mezi stanicemi Strašnická a Náměstí Míru. Vyplývá to z přehledu oprav dopravního podniku (DPP).

Na trase C bude metro mimo provoz od 7. dubna od zahájení ranního provozu zhruba ve 04:30 až do pondělního ukončení provozu. Vlaky na trať opět vyjedou v úterý 11. dubna ráno. Dělníci zde budou vyměňovat dřevěné pražce za betonové. Lidé budou muset mezi Nádražím Holešovice a I. P. Pavlova využít náhradní autobusovou dopravu.

Ve stejné době jako výše zmíněná výluka nepojede metro ani mezi stanicemi Strašnická a Náměstí Míru na lince A. Důvodem je výměna zabezpečovacího zařízení ve stanici Želivského. Náhradní tramvajová doprava by měla být zavedena v trase ze Zahradního Města na vinohradskou Zvonařku.