Běžkyně na lyžích Beroušková na SP poprvé pronikla do dvacítky

Beroušková dosáhla na svůj největší úspěch. Zvítězila domácí Finka Pärmäkoskiová.

Lahti - Česká běžkyně na lyžích Kateřina Beroušková obsadila 18. místo na klasické desítce v Lahti a poprvé ve Světovém poháru pronikla do první dvacítky. Šestadvacetiletá olympionička teprve potřetí v kariéře bodovala a navázala na lednové výsledky v Planici, kde byla na stejné trati 25., a ve Val di Fiemme, kde v rámci Tour de Ski zajela v závěrečné stíhačce 24. čas.

Zvítězila domácí Finka Krista Pärmäkoskiová s náskokem 21 sekund před Natalií Něprjajevovou z Ruska, třetí skončila norská hvězda Marit Björgenová. Nejúspěšnější sportovkyně zimních olympiád všech dob dva týdny po historickém triumfu na klasické třicítce v Pchjongčchangu zaostala za Pärmäkoskiovou o 27 sekund.

Fince, jež klasickou desítku vyhrála i v Planici, se podařila odveta za poslední závod korejských her, ve kterém při celkově osmém olympijském triumfu Björgenové skončila druhá. Vedoucí žena SP Heidi Wengová z Norska doběhla v Lahti pátá.

Beroušková za vítězkou zaostala o minutu a 28 sekund. Druhá česká reprezentantka na startu Petra Nováková obsadila 49. místo s více než tříminutovým odstupem.

Závod mužů na 15 km vyhrál Alexej Poltoranin z Kazachstánu před Rusem Alexanderem Bolšunovem a finským šampionem z olympijské padesátky Iivem Niskanenem. Nejlepší z Čechů Miroslav Rypl zaběhl 53. čas, Michal Novák byl o dvě místa za ním a Jonáš Bešťák byl klasifikován na 65. místě. Lídr SP Johannes Hösflot Klaebo skončil sedmý.

SP v běhu na lyžích v Lahti (Finsko):

Muži - 15 km klasicky: 1. Poltoranin (Kaz.) 33:11,9, 2. Bolšunov (Rus.) -9,1, 3. Niskanen (Fin.) -20,9, 4. Iversen -28,8, 5. Sundby -39,9, 6. Dyrhaug -50,1, 7. Klaebo (všichni Nor.) -1:00,3, 8. Červotkin (Rus.) -1:02,3, 9. Bing (Něm.) -1:08,5, 10. Rickardsson (Švéd.) -1:09,2, …53. Rypl -3:08,8, 55. M. Novák -3:09,8, 65. Bešťák (všichni ČR) -3:51,8.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 30 závodů): 1. Klaebo 1208, 2. Sundby 980, 3. D. Cologna (Švýc.) 953, 4. Harvey (Kan.) 900, 5. Bolšunov 800, 6. Poltoranin 756, …37. Jakš 126, 142. M. Novák 2, 145. Knop (všichni ČR) 1.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Pärmäkoskiová (Fin.) 24:37,4, 2. Něprjajevová (Rus.) -20,9, 3. Björgenová (Nor.) -26,7, 4. Niskanenová (Fin.) -27,0, 5. Wengová (Nor.) -43,3, 6. Stadloberová (Rak.) -52,4, 7. Bjornsenová (USA) -57,6, 8. Östbergová (Nor.) -59,0, 9. Saarinenová -59,1, 10. Matintalová (obě Fin.) -1:13,4, …18. Beroušková -1:28,6, 49. Nováková (obě ČR) -3:04,8.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. Wengová 1396, 2. Östbergová 1191, 3. Digginsová (USA) 967, 4. Pärmäkoskiová 947, 5. Stadloberová 771, 6. Bjornsenová 710, …26. Nováková 208, 80. Beroušková 26.