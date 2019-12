Běžky obouvala jako tréninkový doplněk. Teď je Razýmová nečekanou českou jedničkou

Jako dorostenka kroužila po atletických oválech a vozila medaile z tartanové dráhy. Běžky obouvala pouze v zimě v rámci přípravy před sezonou. Ve dvaceti letech se Kateřině Berouškové, nyní už Razýmové, otočil sportovní život naruby a v současnosti je jedničkou ženské reprezentace běžeckého lyžování.

Na úvodní zastávce Světového poháru v Ruce byla hned dvakrát v první desítce.

"Co mě na běžeckém lyžování tak motivuje? Chtěla bych někdy zajet umístění do první desítky Světového poháru. Myslím, že na to mám. Je to můj cíl a sen," opakovala Kateřina Razýmová při rozhovorech v posledních sezonách, obzvlášť po letošní vydařené letní přípravě.

Ještě před deseti lety ale měla úplně jiné cíle. Dělala závodně atletiku, běhala tratě na 1500 a 3000 metrů. Dokonce s mládežnickými kategoriemi objížděla zahraniční mítinky jako reprezentantka.

Lyže pro ni byly skvělým tréninkovým doplňkem v zimní přípravě. Z Postřekova na Domažlicku to měla na hory kousek, takže sníh jí rozhodně nebyl cizí. V juniorských letech jí ale přece jen byly bližší letní sporty, objížděla šampionáty v běhu do vrchu, mimo jiné jí imponoval třeba i fotbal.

Jenže ve dvaceti letech přišlo rozhodování, co dál se životem. Přestěhovala se do Plzně, začala studovat Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity a právě tam přeskočila natrvalo na lyže.

Prsty v tom má i její životní láska Vladimír Razým mladší, bratr nyní již bývalého reprezentanta Aleše Razýma. Než se zrodil vztah a později i svatba, začali spolu trénovat a tehdy dvacetiletá závodnice v českém měřítku sezonu co sezonu pořádně rostla.

Po osmi letech profesionální kariéry má za sebou triumfy na domácích šampionátech, účast na olympijských hrách a stala se tahounkou reprezentace.

"Přišla k lyžování téměř až jako dospělá a teď dělá jedničku. Tou by podle mě měl být někdo z toho lyžařského světa, kdo v něm vyrostl, Kačku vidím jako takovou tu stabilní holku do štafety, která si odjede to svoje, ale jsem na ni zvědavá," přiznala před sezonou v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kateřina Neumannová.

Její role lídra v ženské reprezentaci měla spíše podtrhovat generační krizi současného běžeckého lyžování. Podle papírových předpokladů měla spíše bojovat o body než o pódiová umístění.

Jenže jako by se Razýmová těmto predikcím vzepřela hned na prvním Světovém poháru ve finské Ruce a v sobotním desetikilometrovém závodě jí unikla medaile jen o 2,3 vteřiny. V neděli k pátému místu přidala deváté ve stíhačce.

"Doufám, že to je pro nás takové velké povzbuzení a že z toho mají radost všichni, protože tenhle výsledek není jen o mně. I když si tam tu práci musím oddřít sama, záleží to na lyžích a veškerém zázemí, které tady máme," rozplývala se Razýmová.

Další díl Světového poháru je na programu už o víkendu. V norském Lillehammeru se pojede skiatlon a štafeta.