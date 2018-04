Deset operací stačilo. Snad budu schopna normálního života, doufá končící Zemanová

před 1 hodinou

Pětadvacetiletá Andrea Zemanová, dcera vynikajícího sjezdaře ze sedmdesátých let, musí kvůli dlouhodobým problémům s koleny ukončit svoji závodní kariéru. Zpočátku svého sportovního života se věnovala sjezdovému lyžování a od roku 2013 na sebe několikrát upozornila jako výborná skikrosařka. "Ještě začátkem roku jsem doufala, že se do vrcholového sportu vrátím, ale tělo řeklo dost, což samozřejmě respektuji,“ uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy vaše problémy s koleny začaly?

Už před osmi lety jsem se mohla "pochlubit" plastikou obou kolen, ale velké bolesti se začaly projevovat předloni na podzim, kdy mi lékaři začali čistit zničenou chrupavku. Moc to ale nepomáhalo, bolesti jsem cítila, i když jsem ležela. K očekávanému zlepšení nedocházelo. Tvořily se tam záněty, jak čéška drhla o stehenní kost.

Jak dlouho jste se s těmito bolestmi trápila?

Loni v únoru jsem absolvovala svůj poslední závod a pak už následovaly tři operace, které však nepomáhaly.

Svitla vůbec někdy naděje na radikální zlepšení?

Říká se, že naděje umírá poslední. Svitla mně po zákroku, kdy po nařezání postranního vazu čéška zapadla do jamky. Cítila jsem velkou úlevu, jen mě mrzelo, že k této operaci mělo údajně dojít hned zpočátku, kdy jsem běhala po doktorech a léčila se injekcemi.

Kolik operací máte za sebou?

Je jich přes deset, včetně artroskopie a zkřížených vazů, a jen za poslední rok pět. Před léty jsem musela léčit například zlomená žebra, zlobily mě plotýnky a řada jiných věcí. Avšak problémy s koleny byly pro mě především psychicky nejnáročnější.

S účastí na olympiádě jste se samozřejmě musela rozloučit, ale nechyběla po zlepšení vašeho zdravotního stavu šance na návrat do skikrosařského světa?

Do poslední chvíle jsem doufala, že se vrátím. V letošní zimě jsem to proto několikrát zkoušela na lyžích, ale zjistila jsem, že s vrcholovým sportem se musím rozloučit. Především pak s mým skikrosem s velkou zátěží hlavně na kolena.

Jak se cítíte na lyžích?

Paradoxně líp než při chůzi. Samozřejmě při volné jízdě, bez nějakých skoků a náročných sjezdů. Jedno koleno však stále pobolívá i v klidu. Proto si moc přeji, abych zase netrpěla a byla schopna normálního života.

Když se ohlédnete za svojí sportovní kariérou, tak na co budete vždy vzpomínat?

Je toho hodně. Krásné zážitky tišily mé stále se opakující bolesti. Vždyť v Soči jsem prožila atmosféru olympijských her, zúčastnila se mistrovství světa, osmkrát jsem se v závodech Světového poháru vešla do elitní desítky a jednou byla dokonce druhá. Byly to krásné bitvy v drsném skikrosařském sportu.

A kudy povede vaše další životní cesta?

To bych také ráda věděla. Je to všechno příliš čerstvé, potřebuji čas na rozmyšlení. Zatím jen uvažuji, že bych možná mohla předávat zkušenosti malým dětem. Nebo třeba zvolím nějakou úplně jinou cestu. Není to snadné rozhodování.