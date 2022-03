Zetko na počest Zátopka musí pryč. RunCzech přišel kvůli invazi o milionovou kampaň

Legendární československý běžec Emil Zátopek by v září oslavil 100 let. A tak společnost RunCzech, pořadatel populárních půlmaratonů a maratonů, spustila kampaň, ve které bylo dominantní písmeno Z jako připomínka slavného olympionika. Když na konci února obletěly svět obrázky ruských tanků, které se stejným písmenem na ocelových pláštích drancují Ukrajinu, musela česká kampaň do koše.

S písmenem Z se počítalo v české i anglické variantě hesel. Zahraniční běžci měli na transparentech vedle fotky Zátopka sledovat i slogan "It says all runnerZ are beautiful". To tedy muselo pryč. Související "Rusů se nebojíme. Rusové se teď bojí nás." Hvězda Arsenalu hájí se zbraní svou vlast "Nápady se v našich hlavách začaly rodit již koncem roku 2021 a v lednu letošního roku jsme měli připravenou reklamní kampaň a první vizuály. Museli jsme jednat s předstihem a některé produkty byly naskladněné hned začátkem února, aby se vše stihlo," řekl Aktuálně.cz předseda organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Tou dobou nikdo nemohl tušit, že poslední písmeno abecedy dostane během pár týdnů negativní konotaci. Po ruské invazi na Ukrajinu se organizátoři rozhodli kampaň stáhnout i přesto, že to znamená finanční ztráty. "Když odmyslíme kreativní práci a zaměříme se čistě na finanční stránku, tak všechny naše dosavadní investice jako medaile, baťůžky, reklamní trička a jiné počítáme v řádu milionů korun," přiznal Capalbo. Marketing tak musel dostat novou podobu, ale Zátopkův odkaz se snaží RunCzech zachovat. "Vytvořili jsme novou mediální a PR kampaň a brandové produkty, které nebudou budit negativní emoce. Také na jaro plánujeme výstavu na Zátopkovu počest na Letišti Václava Havla. Je pro nás důležité, abychom zrealizovali co nejvíce speciálních projektů k tomuto velkému výročí," prohlásil šéf RunCzech. Související Za "Z" na hrudi žádá etická komise pro ruského gymnastu roční distanc Rusko-ukrajinský konflikt má přímý dopad i na první závody. Úvodní letošní půlmaraton startuje v Praze už v sobotu 2. dubna. "Když nepočítám změnu nálady ve společnosti a opatrnost běžců, kteří s nákupem vstupenek čekají do poslední chvíle, tak se přímá omezení týkají hlavně našich běžců z Ukrajiny, Ruska a Běloruska, kteří se letos nemohou účastnit," vysvětluje Capalbo. Po dvou letech covidové přestávky se závodníci opět postaví na start pražského půlmaratonu a tentokrát poběží symbolicky za mír. "Organizujeme velký závod uprostřed složité situace a nemůžeme to ignorovat. Záběry z pražského půlmaratonu zprostředkováváme do stovek zemí a chceme světu sdělit, že kdo běhá, neválčí," dodal.