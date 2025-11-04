Ostatní sporty

Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou

před 22 minutami
Ve věku 75 let zemřel Victor Conte, někdejší šéf nechvalně proslulé laboratoře Balco, která vyráběla zakázané látky a dodávala je řadě sportovců včetně atletické hvězdy Marion Jonesové.
Victor Conte
Victor Conte | Foto: ČTK

O jeho pondělním úmrtí informovala na sociálních sítích společnost SNAC System vyrábějící sportovní výživu, kterou Conte založil. Podle deníku The Mercury News podlehl rakovině.

Conte byl na začátku tohoto tisíciletí jako zakladatel a šéf laboratoře Balco v centru obřího dopingového skandálu.

Aféra vypukla v říjnu 2003, kdy americká antidopingová agentura USADA oznámila, že ve vzorcích moči mnoha atletů objevila dosud nezjistitelný, laboratorně vyrobený anabolický steroid tetrahydrogestrinon (THG) pocházející právě z této laboratoře.

Mezi zákazníky Balca tehdy patřili i sprinteři Jonesová a Tim Montgomery. Jonesová dlouho užívání zakázaných látek popírala, ale v roce 2007 se přiznala k tomu, že v dobách své největší slávy dopovala.

Přišla kvůli tomu mimo jiné o pět olympijských medailí ze Sydney 2000 a skončila na půl roku ve vězení.

Mezi desítkami sportovců podezřelými z napojení na laboratoř Balco a užívání steroidu THG byli i slavní baseballisté Barry Bonds a Jason Giambi.

Zatímco Giambi se k dopingu přiznal, hvězdný pálkař Bonds popíral, že by zakázané látky bral vědomě.

Sedminásobný nejužitečnější hráč MLB tvrdil, že některé prostředky od svého kouče Grega Andersona skutečně užíval, ale údajně nevěděl, že se jedná o steroidy.

Dopingový skandál tehdy skončil u soudu. Šéf laboratoře Balco Conte, jenž se přiznal k distribuci steroidů a praní špinavých peněz, dostal osmiměsíční trest odnětí svobody. Druhou polovinu z něj si odpykal v domácím vězení.

V roce 2007, tedy necelý rok po propuštění, začal opět obchodovat s výživovými doplňky, tentokrát povolenými.

Se svou dcerou obnovil činnost společnosti s názvem Vědecká výživa pro lepší kondici (SNAC), kterou založil už o dvacet let dříve. Znovu byl úspěšný, především ve spolupráci s boxery.

