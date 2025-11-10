Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Rodák z New Yorku dovedl v roce 1979 jako kouč Seattle SuperSonics k jedinému titulu v NBA, zažil s americkým "Dream Teamem" olympijská zlata v Barceloně i Atlantě a dodnes drží rekord nejvíce odkoučovaných zápasů v NBA (2487). Podle oznámení rodiny zemřel v neděli.
Wilkens je jednou z pěti basketbalových osobností, které byly uvedeny do Síně slávy v kategorii hráč (v roce 1989) i trenér (1998).
Vstoupil do ní dokonce i potřetí, a to před 25 lety jako člen zlatého olympijského týmu z her v Barceloně.
V roce 1992 byl asistentem u hvězdného výběru Američanů, o čtyři roky později v Atlantě už hlavním koučem.
"Ovlivnil životy nesčetně mladých lidí i generací hráčů a trenérů, kteří považovali Lennyho nejen za skvělého spoluhráče nebo trenéra, ale také za výjimečného mentora," řekl komisionář NBA Adam Silver k bývalému rozehrávači, jenž strávil v lize 15 sezon v dresech St. Louis, Seattlu, Clevelandu a Portlandu. Dvakrát se stal nejlepším nahrávačem NBA.
Trenérem byl mezi lety 1969 až 2005 týmů Trail Blazers, Cavaliers, Atlanty Hawks, Toronta Raptors a New York Knicks.
Když s koučováním končil, držel s 1332 výhrami v základní části rekord. Později ho překonali Don Nelson (1335) a Gregg Popovich (1390).
Do Síně slávy byli vedle Wilkense uvedeni jako hráč i kouč také John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn a Bill Russell.