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Sport

Zemřel boxer, jehož skoro jedenáctiletý marný boj s traumatem mozku navždy změnil sport

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Byl neporaženým talentem, než jediný zápas změnil jeho život. Prichard Colón po více než deseti letech následků zranění zemřel.

Prichard Colón
Prichard Colón během osudného zápasu s Terrelem WilliamsemFoto: Profimedia – Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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Do ringu vstupoval jako jeden z největších portorických talentů. O několik hodin později bojoval o život.

Prichard Colón zemřel nyní ve věku 33 let, téměř jedenáct let po zápase, který ukončil jeho kariéru. Stal se také jedním z nejsilnějších varování před tím, co mohou způsobit zakázané údery do zátylku.

Smrt oznámil jeho otec Richard. „S lítostí vám oznamuji odchod svého syna Pricharda z tohoto pozemského světa. Teď je v lepším světě,“ napsal. Příčina úmrtí zveřejněna nebyla.

Před 17. říjnem 2015 měl Colón profesionální bilanci 16 výher bez porážky, třináct soupeřů ukončil před limitem. Jeho protivníkem ve Fairfaxu byl rovněž neporažený Terrel Williams.

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Právě tento duel se proměnil v noční můru. Colón opakovaně upozorňoval rozhodčího na údery do zadní části hlavy.

Williams za jeden z nich přišel v sedmém kole o bod, zápas však pokračoval. Colón si stěžoval na bolest hlavy a závratě, lékař ho přesto nechal boxovat dál.

Po devátém kole byl Portoričan po zmatku ve svém rohu diskvalifikován. Do šatny už odcházel s pomocí matky. „Mami, motá se mi hlava, nevidím,“ řekl jí.

Pak zvracel a zkolaboval. Vyšetření odhalilo subdurální hematom, následovala urgentní operace mozku a 221 dní v kómatu. Plně se už nikdy nezotavil a potřeboval nepřetržitou péči.

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Tragédie výrazně změnila přístup k takzvaným rabbit punches, tedy úderům do zátylku. WBC později zavedla pravidlo nesoucí Colónovo jméno a vyhlásila vůči těmto úderům nulovou toleranci.

Rozhodčí podle něj mají při provinění postupovat okamžitě a při závažném případu může následovat diskvalifikace.

„Jeho tragická nehoda nebyla zbytečná,“ připomněli nyní zástupci federace WBC s tím, že právě Colónův případ vedl k důraznějším bezpečnostním pravidlům.

V roce 2021 ho organizace jmenovala čestným šampionem.

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Williams několik dní po osudném zápase odmítal, že by chtěl soupeři vědomě ublížit. „Nemohu si to vítězství užít. Mám o Pricharda strach,“ řekl tehdy.

Bohužel měl pravdu.

Colón nakonec světový titul, o kterém od dětství snil, v ringu nezískal. Jeho jméno však zůstalo v boxu spojeno s pravidlem, jehož smyslem je zabránit tomu, aby se podobný zápas ještě někdy opakoval.

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