Zemřel otec českého baseballu. Komunistům vysvětlil, že nejde o sport imperialistů

Ve dvaadevadesáti letech dnes zemřel Aleš Hrabě, který se výraznou měrou podílel na rozvoji baseballu a softbalu v Česku.

Čestný předseda obou sportů a člen Síně slávy založil v roce 1963 sekci pálkované při tehdejší ČSTV (dnešní ČUS). Informaci zveřejnila na svém webu České softballová asociace.

Hrabě dokázal v tehdejším socialistickém Československu prosadit vznik pálkovacích sportů a vysvětlit, že se nejedná o imperialistickou zábavu.

"Soudruhu, kdyby to byl americký sport, myslíš, že by Fidel Castro zahajoval kubánskou ligu?" argumentoval Hrabě za pomoci výstřižku z novin, že na Kubě je baseball v oblibě.

V roce 1963 se tak hlavně jeho zásluhou podařilo začlenit do výboru ČSTV v Praze sekci pálkovacích her. O dva roky později se Hrabě stal předsedou a český softball a baseball vedl po celou dobu společné koexistence až do roku 1992. Aktuálně fungují oba sporty ve vlastních asociacích.