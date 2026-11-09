Ze značky Mojekolo je OneMove. Cyklistiku už jsme přerostli, říká majitel Schindler
Studoval v Německu, měl našlápnuto k lukrativní kariéře v nadnárodním koncernu. Jan Schindler se ovšem rozhodl pro jinou výzvu, dal přednost své vášni a vrátil se do Česka. K jízdním kolům, k prodejně, kterou zakládal jako student na gymnáziu. Od té doby dokázal vybudovat prestižní značku Mojekolo, která neustále expanduje dál – a i z toho důvodu se nyní mění na OneMove.
Když se podíváte těch třicet let dozadu, co vás napadne?
Samozřejmě začátky. V roce 1996 jsme otevřeli první cykloprodejnu ve vedlejším domě, kde jsme bydleli s rodiči. Bylo mi sedmnáct, chodil jsem na gymnázium a kola mě bavila. Ze začátku jsem tam pracoval se dvěma zaměstnanci, po škole nebo o víkendech. Měl jsem rád kola i celý sortiment kolem nich. Pamatuju si, že jsem o víkendu prodal třináct kol, což bylo šílené. Měl jsem radost, že se nám daří.
Jenže pak jste kola na nějakou dobu opustil…
Přesně tak. Ještě rok jsem studoval vysokou školu v České republice a poté jsem odjel na pět let do Německa. Absolvoval jsem tam podnikové hospodářství a pracoval v různých zahraničních firmách, jako např. v Siemensu nebo BMW Motorrad. Dva dny před koncem zkušební doby jsem ale podal výpověď a řekl si, že se chci vrátit ke kolům, protože mě baví.
Takže celkem odvážné rozhodnutí? V německém korporátu jste měl jistě velmi solidní podmínky…
Mám rád výzvy. Vrátil jsem se domů k rodičům, což pro mě byl po Německu a vysoké škole docela kulturní šok. Cykloprodejna byla z mého pohledu na zavření, takže jsem ji musel od začátku celou překopat. Na jaře 2004 jsem se vrátil a začínali jsme prakticky od nuly. Postupně jsme otevřeli další pobočky v Ostravě a Praze, vytvořili web a začali budovat značku Mojekolo.
A expandovali i do zahraničí.
Jasně. Vedle prodejen jsme se začali věnovat také distribuci světových, především evropských značek v České republice a postupně na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Byly to dva paralelní byznysy.
Dnes už se ale váš byznys netočí pouze kolem cyklistiky, má daleko širší záběr. Stali jste se silným hráčem i v oblasti zimních sportů. Jak k tomu došlo?
Mojekolo jsme v posledních letech rozšířili o běžecké boty a outdoor. Před rokem jsme pak převzali jednoho z největších specialistů na lyžování v České republice - Madeja sport v Ostravě. Tam jsme také otevřeli exkluzivní centrum APC POINT (Atomic Pro Center), které patří mezi několik málo specializovaných center této značky v Evropě. Zákazníci zde najdou mimo jiné závodní vybavení určené pro vrcholové lyžaře. Jednou z hlavních služeb je bootfitting, tedy individuální anatomické tvarování a úprava lyžařských bot tak, aby dokonale odpovídaly potřebám konkrétního lyžaře. Do příští sezóny plánujeme tuto službu zavést také na dalších dvou až třech našich velkých pobočkách v České republice.
Proto změna značky na OneMove?
Mojekolo už jsme zkrátka přerostli. Je to známá značka, máme ji rádi a existuje přes dvacet let, ale neodpovídá tomu, co dnes děláme. Nebylo úplně vhodné prodávat lyže a mít na tričku Mojekolo. A kvůli zahraniční expanzi už to také nebyl ideální název – třeba na Slovensku se bavíme o byciklu, kolo je od auta. Proto byl rebranding na OneMove nutný. Chtěli jsme si vybrat jen několik sportů, kterým se opravdu chceme věnovat, a nesoustředit se na všechno.
Jak proběhlo spojení s Madeja sportem?
Naše prodejna Mojekolo byla asi pět set metrů od jejich provozovny. Přestěhovali jsme se do větších a hezčích prostor Madeja Sportu. Původní majitel Petr Madeja dál provozuje půjčovnu lyží a jejich servis. My máme na starosti prodej, úpravy lyžařských bot a jízdní kola. Od září 2025 se lyžování věnujeme na profesionální úrovni. Spojili jsme zaměstnance Madeja sportu s našimi cyklisty a využíváme třicetileté zkušenosti v obou oborech.
Vzhledem k tomu, že jste žil delší dobu v Německu, můžete porovnávat. Jak velcí jsou Češi sportovci ve srovnání s Němci?
Myslím si, že je to dost podobné. Když budu mluvit o cyklistice, v Německu mají lepší infrastrukturu, cyklostezky a motoristé jsou vůči cyklistům tolerantnější. Lidé tam více používají kola v každodenním životě, třeba na dojíždění do práce. U nás je cyklistika především sportovní záležitost. Bude ještě dlouho trvat, než se tady vybuduje potřebná infrastruktura. Často se setkáváme s anticyklistickou náladou, někdy zbytečně vyhrocenou. Jindy to hrotí i cyklisté, ale celkově bychom potřebovali větší toleranci. Až se infrastruktura vybuduje a města a obce budou v tomto směru aktivnější, můžeme být ještě větší sportovci, než jsme dnes.
Vidíte v posledních letech rostoucí zájem o zdravý životní styl?
Myslím si, že ano. Hodně lidí běhá, chodí na procházky nebo se věnuje dalším sportům. Souvisí to i se zájmem o zdravý životní styl a zdravou výživu. Lidé si kupují vitamíny a různé doplňky. Sportování a zdravý životní styl jsou podle mě stále větším trendem.
Jak důležití jsou pro vás sportovní ambasadoři? Spolupracujete například s Evou Adamczykovou nebo Vavřincem Hradilkem.
Spolupráce s nimi je za mě skvělá. Jsou velmi přirození a uvěřitelní. Také lidsky jsme si všichni sedli. Nesmíme zapomenout ani na Damjana Siriškiho, jednoho z nejlepších cyklistů zaměřených na MTB triky a skoky, který motivuje spoustu kluků a holek, aby vůbec začali jezdit na kole. A také Dušana Zapalače, všestranného sportovce a cyklistu. V neposlední řadě spolupracujeme s Honzou Hruškou, jedním z našich nejúspěšnějších českých cyklistů, který vyhrál dvě etapy na Giru. Věnuje se i dětem, závodům a budování cyklistické komunity. Snažíme se sportovce podporovat a motivovat lidi k pohybu.
A také dbát na bezpečnost.
Ano, na tu je zaměřený projekt Zapni světlo, kterým chceme propagovat denní svícení na kole a zvýšit bezpečnost cyklistů.
Jak reagujete na nové trendy v cyklistice, jako jsou elektrokola nebo gravel?
Samozřejmě musíme jít s trendy. Éra elektrokol bude pokračovat ještě dlouho a jejich vývoj je obrovský. Velkým trendem jsou také gravelová kola, která částečně nahradila horská kola, především v některých cenových kategoriích. Oživením prošla také silniční cyklistika, což je vidět o víkendech i na silnicích. Zajímavým trendem jsou také 32palcová kola, která mohou v některých případech nahradit devětadvacítky. Cyklistika je živá věc, která se bude dál vyvíjet. Myslím si, že její popularita poroste a vzhledem k počasí se bude stále více a více stávat celoroční aktivitou.
OneMove: Od cyklistiky k dalším sportům
OneMove je česká značka zaměřená na prodej sportovního vybavení, která navazuje na třicetiletou historii značky Mojekolo. Její zakladatel a současný majitel Jan Schindler otevřel první cykloprodejnu v roce 1996. Dnes se společnost vedle cyklistiky zaměřuje také na zimní sporty, běh a outdoor. Významným krokem v jejím rozvoji bylo rozšíření sortimentu právě o vybavení pro zimní sporty a otevření specializovaného lyžařského centra Atomic Pro Center (APC POINT). Rebranding na OneMove odráží rozšíření nabídky i ambice společnosti na českém a zahraničních trzích.
Článek vznikl ve spolupráci s OneMove.
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