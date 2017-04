Že už je schopná vyhrát, si uvědomila ve sprše. Spilková se vítězstvím kvalifikovala na dva majory

před 1 hodinou

Díky životnímu úspěchu v podobě prvního titulu si golfistka Klára Spilková zajistila účast na dvou majorech. Premiérový triumf v kariéře ji ale nechává chladnou.

Rabat - Zatímco setrvání na Ladies European Tour pro letošní rok si golfistka Klára Spilková zajistila až v posledním turnaji minulé sezony, po dnešním triumfu v Rabatu má jistotu členství na tour až do konce roku 2019. Díky životnímu úspěchu v podobě prvního titulu si dvaadvacetiletá rodačka z Prahy také automaticky zajistila start na obou letošních evropských turnajích kategorie major.

"Jsem šťastná, ale žádné přehnané emoce momentálně necítím. Může to znít zvláštně, ale ve finále jsem byla po celou dobu klidná. Nic jsem od sebe nečekala, oprostila jsem se od všech tlaků a to mi pomohlo k vítězství," uvedla v tiskové zprávě Spilková, jež v Rabatu o jeden úder porazila největší favoritku turnaje Suzann Pettersenovou z Norska.

"Před finále mi nebylo dobře, bolelo mě v krku, měla jsem horečku a v noci jsem se budila snad každou půlhodinu. Navíc jsem měla šílené sny. Asi to bylo z předtuchy a stresu, který mě naštěstí opustil. Byla jsem ráno strašně slabá, dala jsem si černý čaj a housku, na houskách jsem žila celý den. Chtěla jsem finále nějak přežít a nic jsem neřešila," řekla první česká vítězka turnaje LET.

Spilková do finálového kola vstupovala ze šestého místa a podala svůj nejlepší výkon na turnaji. Kolo obešla na 66 ran, šest pod par, a pak už jen na putting greenu čekala, jak se bude dařit jejím soupeřkám. Pettersenová na poslední jamce zahrávala zhruba pětimetrový pat, kterým si mohla vynutit rozstřel, ale minula.

"Říkala jsem caddie Kačce Dvořákové, že co se má stát, tak se stane, a že Suzann přeju, ať ten putt dá. Zároveň se mi ale do play off nechtělo, protože Suzann je jednou z nejlepších hráček na světě, a když dojde na přímý souboj, tak je to zvíře. Naštěstí se rozstřel nekonal. Pak už se ke mně seběhly ostatní hráčky a začaly mě sprchovat vodou. Byla jsem moc ráda, že tam počkaly a že se mnou slavily," popsala momenty po triumfu.

Vítězství přišlo ve správný čas

Loňská olympionička Spilková má díky triumfu v Rabatu jistotu, že si zahraje oba evropské majory, srpnové Women'́s British Open a zářijový Evian Championship.

"Slibovala jsem před několika dny, že tam nebudu muset hrát kvalifikaci - a stalo se. Myslím, že vítězství přišlo ve správný čas. Dříve jsem na něj asi nebyla připravená. Předtím to byla někdy křeč a taky působení tlaku od okolí, včetně médií. Musela jsem se oprostit od svého ega a hrát vnitřně čistá, tak jako v začátcích tady před šesti lety," připomněla Spilková, že v roce 2011 na Lalla Meryem Cupu absolvovala debut na LET.

Od té doby se toho u ní hodně změnilo, a to i před touto sezonou, kdy po nevydařeném roce ukončila po 12 letech spolupráci s Pavlem Ničem a nově ji trénuje Lukáš Martinec. "Hodně jsem se osamostatnila. Změnila jsem věci v přípravě, proměnila tým, odstěhovala jsem se od rodičů. V životě jsem neudělala tolik změn jako před touto sezonou. Když jsem předevčírem stála ve sprše, tak jsem se ptala: Jsi už připravená vyhrát? A věděla jsem, že ano," uvedla Spilková, jež z Maroka odlétá přímo na další turnaj LET do Španělska.

