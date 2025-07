"Ze skály se valí kameny velké jako hlava." Messner popsal, co se stalo Dahlmeierové

Měří jen něco málo přes šest tisíc metrů, ale o to zrádnější a nebezpečnější tvář ukazuje. Hora Laila Peak, která ční v Karákóramu jako nabroušený hrot šípu, zastavila i bývalou německou biatlonistku Lauru Dahlmeierovou, když ji v pondělí srazil ze stěny skalní sesuv. Legendární horolezec Reinhold Messner nyní popsal, co se v Pákistánu nejspíš odehrálo.

Legendární, nyní už osmdesátiletý italský horolezec se zapsal do historie mimo jiné tím, že jako první vylezl na vrchol Mount Everestu bez použití kyslíkového přístroje.

To ale neznamená, že nezná Laila Peak, jehož vrchol je sice hluboko pod nejvyššími body slavných osmitisícovek, ale přesto z něj má dodnes velký respekt.

"Popravdě jsem nikdy nevyšel nahoru, jen jsem prošel kolem. Je to ale ohromně strmá hora, je velmi náročné na ni vylézt. Běžný horolezec má co dělat, aby to zvládl," řekl stanici RTL Messner.

Zpráva o nehodě bývalé německé biatlonistky, kterou smetl skalní sesuv, ho nepříjemně překvapila.

"Byl jsem šokován. Lauru jsem jako závodnici sledoval a vím, že po ukončení kariéry se z ní stala výborná alpinistka," uznal kvality Dahlmeierové slavný Ital.

Podle jeho informací měla jednatřicetiletá sportovkyně i dostatečné vybavení, aby výlez na vrchol bezpečně zvládla. Doplatila prý ale na krutou tvář skalnatého masivu.

"Je pokrytá ledem, ale na některých místech je skalnatá. Riziko sesuvu kamení i ledu je vysoké. Když se skála odlomí, padá dolů 50 až 100 kamenů různých velikostí, od těch jako pěst až po ty velké jako hlava. V takovém případě je jen malá šance uniknout," líčil Messner.

Potlučený horolezec má prý v takovém případě šanci na přežití, jen když se k němu pomoc dostane alespoň do dvou dnů.

"Musí se tam dostat vrtulník, štěstí je, že oblast je relativně blízko centra Pákistánu, konkrétně Islámábádu," dodal Messner.

Dahlmeierová na začátku července úspěšně vystoupala na jeden z vrcholů tzv. Trango Towers (6287 metrů). Laila Peak byl druhou plánovanou vrcholovou destinací v této oblasti. Sesuv ji zastihl ve výšce 5700 metrů.

"Měla dost zkušeností na to, aby tuhle fantastickou horu zvládla. Bohužel kvůli globálnímu oteplování máme podobných sesuvů víc a víc," prohlásil první člověk, který zdolal Korunu Himálaje, tedy všech 14 osmitisícovek, bez použití kyslíku.