Zdráhalová přišla s překvapivým rozhodnutím. Vynechá sezonu, promluvila o konci

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se rozhodla vynechat nadcházející sezonu. Třicetiletá česká reprezentantka se na ovály chce vrátit a zabojovat o start na olympijských hrách v roce 2030. Informovala o tom agentura Sportegy, která Zdráhalovou zastupuje.
Zdráhalová měla být po ukončení aktivní kariéry Martiny Sáblíkové českou ženskou reprezentační jedničkou, nakonec se však opakuje situace po olympiádě v Pekingu 2022, kdy nejprve nezávodila ze zdravotních důvodů a poté přerušila kariéru. Po dvou letech se ale vrátila a vybojovala si účast na hrách v Miláně.
„Hodně lidí se mě ptalo, zda budu pokračovat. Ano, budu, ale ne v této sezoně. Do přípravy jsem normálně naskočila, ale po nějaké době mi přišlo, že to není tak, jak bych chtěla a potřebovala. Cítila jsem, že bude lepší, když si dám zase na nějakou dobu od rychlobruslení pauzu, tak jako po předchozí olympiádě,“ uvedla Zdráhalová, která je dlouholetou životní partnerkou Sáblíkové a letos v červenci se vzaly.
Zdráhalová byla již na třech olympiádách a pod pěti kruhy se chce představit i za čtyři roky.
„Mým hlavním cílem je další olympiáda v roce 2030 a za tou si půjdu bez ohledu na to, jak dlouhá současná přestávka od sportu bude. Jeden návrat na brusle po odpočinku už mi vyšel perfektně. Budu věřit, že vyjde i ten další,“ přála si Zdráhalová, která se v lednu stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů a připsala si největší úspěch kariéry.
Její rozhodnutí podpořila i Sáblíková, která se stala asistentkou reprezentačního trenéra Petra Nováka.
„Když se podívám, jaké měla léto a co ukázaly sportovní testy, tak si myslím, že je to nejrozumnější řešení. I s ohledem na to, že se chce připravit na olympiádu 2030,“ řekla Sáblíková.
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