Benative
11. 1. Bohdana
Ostatní sporty

Zdráhalová ještě povýšila životní úspěch. Na kilometru se stala mistryní Evropy

ČTK

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka navázala na zisk stříbrné medaile ze sobotního závodu na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře.

Nikola Zdráhalová
Nikola ZdráhalováFoto: Reuters
Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.

Zdráhalová dokonale využila slabší konkurenci na kontinentálním šampionátu, řada rychlobruslařek se totiž soustředí na přípravu na finále Světového poháru v Inzellu a únorové olympijské hry v Miláně.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic.

Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.

