Zdráhalová ještě povýšila životní úspěch. Na kilometru se stala mistryní Evropy

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka navázala na zisk stříbrné medaile ze sobotního závodu na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře.
Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.
Zdráhalová dokonale využila slabší konkurenci na kontinentálním šampionátu, řada rychlobruslařek se totiž soustředí na přípravu na finále Světového poháru v Inzellu a únorové olympijské hry v Miláně.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic.
Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.