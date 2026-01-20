Zavřete parlament, je házená. Invaze 18 letadly a obří lodí, to je faerský blázinec

Vášeň Faerských ostrovů pro házenou nepřestává fascinovat sportovní svět. Na mistrovství Evropy do Norska se vypravilo 12 procent faerské populace, což život na ostrovech podstatně ovlivňuje. A faerští házenkáři navíc rozhodně nejsou na turnaji do počtu.
Házenkáři z 56tisícového souostroví v Atlantském oceánu se na velkém turnaji dospělé kategorie objevili poprvé před dvěma lety na ME v Německu.
Už tehdy způsobili senzaci remízou s Norskem a hlavně náletem více než šesti tisícovek bouřících fanoušků.
Vloni získaly Faerské ostrovy v kategorii hráčů do 21 let na mistrovství světa v Polsku dokonce bronzovou medaili. Se svou populací zhruba odpovídající Jihlavě jako vůbec nejmenší národ v dějinách házené.
A na letošním evropském šampionátu posouvají Faeřané svůj příběh zase na novou úroveň.
V Oslu začali remízou 28:28 se Švýcarskem a ve druhém zápase porazili Černou Horu 37:24. Dnes večer budou hrát proti Slovinsku ve výborné pozici o postup do play off.
"Přijeli jsme na turnaj, abychom dosáhli na první výhru v historii. Tu máme, navíc o 13 gólů. Pro co jsme přijeli, to máme, ale teď chceme samozřejmě více,“ usmál se jeden z faerských tahounů Óli Mittún.
"Opravdu moc chceme našim fanouškům jejich podporu vrátit,“ dodal.
Na Faerských ostrovech se totiž kvůli házenkářskému Euru doslova zastavil život. 18 letadly a jednou velkou lodí přicestovalo do Norska tentokrát sedm tisíc Faeřanů, což je zhruba 12 procent celé národní populace.
"Školky a jesle jsou zavřené, protože zaměstnanci jsou v Oslu. Zavřený je i parlament, protože většina jeho členů je na mistrovství. Otevře se zase až po něm,“ informovala faerská házená na Instagramu.
Faerští házenkáři tak mají při zápasech Eura v Norsku prakticky domácí atmosféru.
"Jejich fanoušci, téměř všichni v bílém a s čepicemi v národních barvách, proměnili arénu v blázinec. Každý gól oslavovali jako vítězství na celém turnaji, rozhodčí nebyli kvůli jejich hlasitému skandování vůbec slyšet,“ popisovala zápas Švýcarů s Faeřany švýcarská média.
Už před dvěma lety kolovaly po sociálních sítích vtípky, že Faerské ostrovy, jimž se přezdívá také Ovčí, hlídají při mohutném přesunu obyvatel během házenkářského turnaje právě ovce.
Také nyní lítají internetem podobné hlášky nebo koláže na účet souostroví, které je autonomním územím Dánska.
"Aby ty ostrovy neobsadil víte kdo, když jsou všichni pryč.“
"Ten pocit, když se z práce vymluvíte kvůli nemoci a pak potkáte šéfa na tribuně.“
Házená je na Faerských ostrovech národním sportem (i když i místní fotbal jde prudce nahoru, což poznala také česká reprezentace) a v posledních letech dorostla místním výjimečná generace.
Zmíněný Óli Mittún hrající v dánské lize vstřelil při vítězství nad Černou Horou devět gólů. Stejný příspěvek měl jeho bratranec Elias Ellefsen, hvězda německého Kielu, jednoho z největších házenkářských klubů světa.
Devět gólů nasázel Černohorcům také Hákun West Av Teigum, který obléká dres Füchse Berlín. Tato trojice tvoří osu reprezentace a pokud se k ní povede zapracovat další hráče z úspěšných mládežnických výběrů, mohou Faeřané brzy skutečně patřit k evropským velmocem.
"Haly na Faerských ostrovech jsou otevřené neustále, takže všechny děti si v nich mohou hrát. Máme spoustu hracího času,“ vysvětloval vloni Hjalti Mohr Jacobsen, trenér reprezentace do 21 let, jeden z faktorů faerského úspěchu.
"V halách máme spoustu cílů, každý má nějaký svůj. Ale všechno je to zábava a staráme se o každého hráče. Nemůžeme si dovolit vybrat jen pár," pokračoval.
Zmiňoval také to, že Faeřané házenou jednoduše milují, a proto nemají problém obětovat jí podstatnou část volného času.
"Pocházím ze stejného místa jako hvězdy Ellefsen a West Av Teigum. Často jsem si říkal, jestli v hale nemají přímo svůj pokojíček, protože tam byli neustále,“ přidal další faerský reprezentant Helgi Hoydal.
"Lidé pracující pro házenou jsou fanatici. Tisíce hodin práce věnují tomu, abychom se zlepšovali. Ale není to zaměstnání, je to charita. Je to něco, co si za peníze nekoupíte,“ poznamenal.
ŽIVĚNechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu hrozí 200% clem na víno
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, poloautonomní část Dánského království, a navrhl mu schůzku v Paříži.
Demolice v kolonii Bedřiška neplatí, rozhodl magistrát. Pozdě, domy jsou zbourané
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
ŽIVĚV Česku se podle Lavrova probudily "zdravé" národní síly
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Nehoda autobusu v Letňanech: řidič nejspíš zkolaboval, zraněné převezli do nemocnice
Policisté spolu se záchranáři zasahovali u dopravní nehody autobusu MHD v pražských Letňanech. Na místě bylo celkem sedm zraněných cestujících. Informovala o tom Policie ČR na síti X.
Trump 365: "Zlatý věk" USA zatím nepřišel. Některé sliby ale v prvním roce splnil
Svrhl venezuelského vůdce Madura, nařídil deportace, nechal zbořit východní křídlo Bílého domu, rozhádal spojence nebo navrhl znovuotevření Alcatrazu. Uplynul rok od druhé inaugurace Donalda Trumpa. Co americký prezident slíbil, co splnil a co se mu naopak nepovedlo? Připomeňte si to v našem výběru.