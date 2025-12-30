Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ostatní sporty

Závislost na sexu a aféry s pornohvězdami mu zničily manželství. Teď slaví 50

Sport,ČTK

Je jedním z nejslavnějších, nejúspěšnějších a nejbohatších sportovců historie. Stejně jako fenomenálními výkony však Tiger Woods proslul i četnými skandály - aférami s pornoherečkami a závislostí na sexu, což mu zničilo manželství, řízením pod vlivem léků či autonehodou, při níž málem přišel o nohu. Dnes slaví americký golfista 50. narozeniny.

Bahamas Hero World Challenge Golf
Tiger Woods na snímku ze začátku prosinceFoto: Fernando Llano
Reklama

S 15 majory patří Woodsovi mezi nejlepšími golfisty druhé místo, s 82 tituly na okruhu PGA se dělí o prvenství a jeho 683 týdnů v čele světového žebříčku je rekordních.

Na prahu padesátin trápí "golfového Mozarta" různé zdravotní komplikace.

Od roku 2021, kdy při autonehodě málem přišel o nohu, odehrál Američan, díky němuž se dramaticky zvedla sledovanost golfu, jen 15 oficiálních turnajů.

Navzdory šesti operacím zad za posledních deset let však nemá v plánu ukončit kariéru. "Ten oheň pořád nevyhasl, stále mám chuť soutěžit," řekl před začátkem letošní sezony.

Reklama
Reklama

Od přechodu mezi profesionály v roce 1996 Woods pětkrát navlékl zelené sako na Masters v Augustě, nejslavnějším golfovém turnaji světa, čtyřikrát dominoval šampionátu PGA.

US Open a jeho britskou obdobu ovládl třikrát, kromě toho byl na majorech ještě šestkrát druhý a čtyřikrát třetí.

Úspěšnější je v tomto ohledu pouze jeho legendární krajan Jack Nicklaus, který má na kontě o tři majory víc.

"Je komplexnější hráč, než jsem byl já. Cokoli, co mi šlo, jde jemu ještě lépe," prohlásil kdysi Nicklaus o Woodsovi, jenž překonal několik jeho rekordů a mnozí ho považují za jeho nástupce.

Reklama
Reklama

Vítěz 110 profesionálních turnajů Woods byl jedenáctkrát vyhlášen nejlepším hráčem okruhu PGA, desetkrát vévodil finančnímu žebříčku roku.

Také jeho 683 týdnů v čele světového žebříčku bude nejspíš pro ostatní golfisty ještě dlouho nedosažitelnou metou.

V říjnu 2009 jako první sportovec v historii během kariéry vydělal miliardu dolarů.

Nedlouho poté začaly vyplouvat na povrch informace o jeho nemanželských vztazích, jež později vyústily v aféru.

Reklama
Reklama

Woods kvůli tomu přerušil kariéru a dokonce podstoupil léčbu ze sexuální závislosti.

Manželství se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou, s níž má dceru Sam Alexis a syna Charlieho Axela, se mu však zachránit nepodařilo.

Woods se poté dlouho herně trápil, v říjnu 2010 přišel po rekordních 281 týdnech v řadě o vedení ve světovém žebříčku, sužovala ho i zranění.

Zpět na golfový trůn se vrátil v březnu 2013, pomohl mu i nový vztah se sjezdařkou Lindsey Vonnovou.

Reklama
Reklama

Ten se však po necelých třech letech kvůli hektickému životu obou hvězd rozpadl.

Letos potvrdil, že "randí" s bývalou snachou amerického prezidenta Donalda Trumpa Vanessou.

Mezitím Woods po letech trápení, kdy se v žebříčku propadl až do čtvrté stovky a nebylo jasné, jestli se ještě ke golfu vrátí, vyhrál v roce 2019 Masters a získal 15. triumf na majoru, první po jedenáctileté odmlce.

V říjnu téhož roku 82. triumfem na okruhu PGA vyrovnal rekord krajana Sama Sneada.

Reklama
Reklama

Potomek vysloužilého afroamerického vojáka a Thajky se narodil v kalifornském Cypressu jako Eldrick Tont Woods, přezdívku Tiger dostal podle pilota vietnamské armády, jenž byl přítelem jeho otce.

Ten byl rovněž prvním koučem zázračného golfového talentu, který už ve dvou letech vystupoval v televizní show, jako tříletý porážel dospělé rekreační hráče a v pěti o něm poprvé psal specializovaný časopis Golf Digest.

Mladý Tiger brzy vyhrával dětské turnaje a stal se nejmladším amatérským mistrem USA mezi juniory i seniory.

Po dvou letech na Stanfordově univerzitě přešel v srpnu 1996 k profesionálům a hned ve své premiérové sezoně byl zvolen nejlepším nováčkem roku na okruhu PGA.

Reklama
Reklama

V dubnu následujícího roku se díky vítězství na Masters radoval z premiérového majoru a krátce poté se v necelých 22 letech poprvé stal světovou jedničkou.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama