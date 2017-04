Závadová si zvyká na australskou dřinu. Na tréninky jezdí na kole, aby ušetřila

před 50 minutami

Nejlepší česká plavkyně Barbora Závadová se před dvěma týdny vydala na tříměsíční kemp do Austrálie. Moc se těšila na změnu ve své přípravě a především pak na možnost tréninku s výbornou Australankou McMaster. A jaké jsou její první dojmy po několika dnech strávených u protinožců?

Jaké byly vaše první hodiny v daleké Austrálii?

Především chci zdůraznit, že se mi začal plnit můj plavecký i životní sen. Do Austrálie jsem se vydala se svým přítelem a po nekonečném letu jsme konečně doletěli do cíle naší cesty - Brisbane. Tam nás čekala jedna noc v hotelu a potom cesta do města Gold Coast, které se na čtvrt roku stane naším domovem.

Jak jste ubytováni?

V pronajatém pokoji, což byla jedna z nejlepších a zároveň nejlevnějších možností. Bydlíme v blízkosti středu města a také nedaleko posilovny, bazénu i pláží. Máme pokoj s koupelnou, kuchyň a velkou venkovní terasu, kde je také malá vířivka.

Bazén tedy máte nedaleko?

Není daleko, ale pěšky se k němu chodit nedá. Z finančních důvodů jezdíme na kole. Je to jen kolem sedmi kilometrů, ale krátce po páté hodině raní to není nic příjemného. Navíc cesta vede stále nahoru - dolů. Hledáme v tom ale cosi pozitivního, děláme ve své přípravě něco navíc.

Jak vypadá váš tréninkový program?

Je společný s domácí polohovkářkou McMaster a jedním japonským plavcem. Zbytek jsou děti ve věku 12 - 16 let. Je překvapující, že trenér Dean Pugh je vůbec nešetří, ,plavou všechno, co my. Bazén je venkovní, dlouhý 25 metrů, ale časem přejdeme i padesátimetrový. Všechno se teprve rozjíždí.

Kdy máte tréninky a kolik času věnujete posilovně?

Tréninky jsou od šesti do osmi hodin ráno a od půl páté do půl sedmé odpoledne, takže už končíme za tmy. Za jeden týden je v plánu devět tréninků, volno je jen v pondělí a ve středu ráno. Posilovnu jsme si našli mimo bazén a budeme tam chodit někdy během dne.

Co vás těší a naopak způsobuje starosti?

Zatím jsem opravdu nadšená. Pláže, sluníčko, pohoda, káva a nabídka snídaní či malých obědů v místních bistrech - to vše je báječné. Jen té australské angličtině jde jen těžko rozumět.

