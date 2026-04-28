Zatřásl plačícím synem, ten zemřel. Slavného horolezce pak srazila přítelkyně ze skály

Z příběhu švýcarského alpinisty mrazí. Erhard Loretan se zapsal do historie horolezectví tím, že zdolal všech 14 osmitisícovek. Jeho osobní život ale ovlivnila tragédie, kdy způsobil smrt svého sedmiměsíčního syna. Nakonec zemřel po pádu z alpského hřebenu přesně v den svých narozenin. V úterý od tohoto momentu uplynulo 15 let.
Byl to fenomén. Korunu Himálaje zdolal teprve jako druhý člověk na světě po Reinholdu Messnerovi bez použití umělého kyslíku.
A rozhodně si k tomu nevybíral zrovna jednoduché cesty. Východní stěnu Dhaulágirí zdolal jako první člověk v zimě.
Prvovýstupy zapsal i na Čo Oju nebo Šiša Pangmě. Východním žebrem zase dokráčel na vrchol Annapurny.
Všech 14 osmitisícovek od roku 1982 do roku 1995. Na vyučeného uměleckého truhláře impozantní počin.
„Pro mě je lezení po horách něco jako životní potřeba jíst a pít. A je jedno, jestli je vrchol ve dvou nebo osmi tisících,“ znělo osobní krédo Loretana.
Expedice za expedicí ho ovšem přibrzdily v osobním životě. Sám několikrát přiznal, že nechce rodinu, dokud bude riskovat život na nejvyšších vrcholcích planety. Nechtěl z potomků sirotky.
I proto měli s tehdejší přítelkyní syna až v roce 2001, když mu bylo 42 let. Jenže osud si se švýcarským horolezcem krutě pohrál.
Během Vánoc toho roku byl na své chatě se sedmiměsíčním synkem, když se dítě rozplakalo a nebylo dlouho k utišení. Bezradný otec kojencem zatřásl, aby ho zklidnil. To se mu skutečně podařilo, položil ho do postýlky a nechal spát.
Jenže když ho přišel po čase zkontrolovat, něco se mu nezdálo a rychle přivolal lékařskou pomoc. Bylo ovšem pozdě. Syn zemřel na do té doby příliš nepopsaný syndrom otřeseného dítěte.
„Neměl jsem tušení, co se může stát, když s ním zatřesu,“ hájil se tehdy.
Soud byl k jeho případu shovívavý a udělil mu pouze čtyřměsíční podmínku za neúmyslné zabití z nedbalosti.
„Sám říkával, že rozsudek nebyl ničím ve srovnání s tím, čím si procházel po zbytek života. Tragédie ho silně poznamenala,“ uvedla jeho pozdější přítelkyně Xenia Minderová pro švýcarský deník Le Temps.
Právě s ní, deset let po smrti syna, v den svých 52. narozenin kráčel k alpskému vrcholu Grünhorn, když přítelkyni podjely nohy a srazila ho ze skály.
Sama dvousetmetrový pád přežila, její slavný partner pod švýcarskou horou zraněním podlehl.
„Když jsme začali stoupat po hřebenu, který by nás dovedl k vrcholu, smekla se mi levá noha. Vybavuju si jen nárazy do skály a ledu a odvíjení lana. Vím, že jsem se modlila, abych před smrtí příliš netrpěla. Cestou jsem bohužel srazila i muže, kterého jsem milovala,“ popsala Minderová.
Jeho smrt otřásla horolezeckým světem, nikdo nemohl uvěřit, že tak zkušený alpinista zemřel pod vrcholem „pouhé“ čtyřtisícovky.
Ve Švýcarsku zanechal silný odkaz. V rodném městě Bulle po něm pojmenovali park, kde vysázeli 14 jabloní, každou za jednu zdolanou osmitisícovku.
