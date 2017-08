Spravedlnost po devíti letech. Švece dojalo převzetí olympijské medaile, teď ji vystaví na benzince

před 1 hodinou

Zápasník Marek Švec na olympiádě v Pekingu sice prohrál souboj o bronz s Assetem Mambetovovem, ale při zpětné dopingové kontrole se ukázalo, že reprezentant Kazachstánu dopoval. Třetí místo tak připadlo poraženému Čechovi, který před zaplněným náměstím v rodném Havlíčkově Brodě po devíti letech dodatečně navlékl na krk bronzovou medaili.

Havlíčkův Brod - Marek Švec měl v Pekingu hodně těžký los a narazil na velmi silné soupeře. "Potkal jsem všechny medailisty z mistrovství Evropy a mistrovství světa. V prvním kole jsem se střetl s Bulharem Dinčevem, potom jsem porazil i úřadujícího mistra světa a svého kamaráda, Gruzínce Nozadzeho. V semifinále jsem narazil na Rusa Chuštova, s nímž mi pískli záda, o kterých jsem dodnes přesvědčený, že nebyla. A proti Mambetovovi jsem to nakonec pokazil na celé čáře, když jsem udělal obrovskou chybu," zlobil se na sebe.

O tom, že jeho soupeř z bitvy o bronz dopoval, neměl český reprezentant ani tušení: "Vůbec jsem nesledoval, jestli se dělá nějaké zpětné vzorkování. To, že byl Mambetov pozitivní, pro mě bylo jako rána z čistého nebe. Neskutečně mě to překvapilo."

Bývalý český reprezentant měl z medaile velkou radost a čekání na ni mu vůbec nevadilo. "Je to úžasný pocit a velké zadostiučinění. To, co jsem tomu sportu obětoval, se nakonec takhle zhodnotilo. Těch devět let nakonec uteklo hrozně rychle, protože jsem vlastně vůbec nevěděl o tom, že na něco čekám."

O místě konání slavnostního ceremoniálu bylo dlouho nejasno, nakonec padla volba na rodné město. "Podle původního plánu jsem měl medaili převzít v Českém olympijském domě v Praze. Nejdříve jsem s tím souhlasil, ale během dalších dnů jsem nad tím přemýšlel. Říkal jsem si, proč bych měl kvůli tomu jezdit do Prahy. Jsem z Havlíčkova Brodu, kde mám rodinu, známé a kamarády. Napadlo mě, že by medaile měla přijet sem."

Plné náměstí nečekal

Předání bronzové medaile z olympijských her bylo pro celé město velkou událostí, na životní moment havlíčkobrodského rodáka se přišlo v krásném letním počasí podívat více než pět set lidí, kteří Švecovi i jeho úspěšnému trenéru Ervínu Vargovi dlouho nadšeně aplaudovali.

"Byl jsem dojatý, tolik lidí jsem vůbec nečekal. Věřil jsem tomu, že pár lidí přijde. Ale že bude plné náměstí? To mě vůbec nenapadlo, bylo to pro mě velké překvapení."

Samotnému předání cenného kovu předcházel bohatý doprovodný program. Po vystoupení místních mládežnických tanečních skupin dostali prostor na pódiu i mladí zápasníci, kteří divákům s nadšením prezentovali základní chvaty.

A ptáte se, zda by si na takovou rozcvičku troufla legenda českého zápasení i po skončení aktivní kariéry? "Pustil bych se do toho, ale potřeboval bych kolem sebe o hodně víc místa, kdyby mi náhodou ujely vanilky," usmíval se od ucha k uchu.

Švec ukončil kvůli zranění aktivní kariéru už v roce 2012, potom se v Praze čtyři roky věnoval práci trenéra a v současné době už naplno podniká jako majitel benzinové pumpy. "Tu pumpu jsem přebíral po předchozím majiteli v hrozně špatném stavu. Stejně jako u sportu se snažím odvádět kvalitní práci, ale stále bojuji se špatnou pověstí. Byl bych rád, kdyby se klientela zvedla. Uvidíme, třeba se to povede i díky tomuto úspěchu," přeje si.

Právě na benzinové pumpě v Ledečské ulici proběhne první vystavení bronzové olympijské medaile, a to už tuto sobotu! "Všichni jsou zvaní. Bude připraveno pohoštění a proběhne i grilování. Fanoušci si mohou potěžkat medaili a pokud budou mít zájem, určitě se jim i rád podepíšu."