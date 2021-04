České hrdince museli nahazovat vlající prst, lékaře zprvu odháněla. Pak slavila bronz

I s velmi nepříjemným zraněním získala zápasnice Adéla Hanzlíčková bronzovou medaili na mistrovství Evropy ve Varšavě. V duelu o třetí místo v kategorii do 68 kg porazila šestadvacetiletá česká reprezentantka za 45 vteřin na technickou převahu Ilanu Kratyšovou z Izraele.

Hanzlíčková díky druhé výhře na turnaji vybojovala druhou seniorskou medaili z kontinentálního šampionátu. Vicemistryně Evropy z roku 2019 ve středu ve čtvrtfinále porazila Litevku Danute Domikaityteovou a v boji o postup do finále pak nestačila na Francouzku Koumbu Larroqueovou.

V duelu o bronz Hanzlíčková na Izraelku, jež má na kontě tři evropská stříbra, nastoupila aktivně. Po půlminutě zaútočila o čtyři roky starší soupeřce na nohy, nejprve se ujala vedení 2:0 a krátce poté soupeřku několikrát otočila a rozhodčí zápas ukončil.

"Tušila jsem, že na ni mám, v minulosti jsem nad ní už vyhrála. Soupeřka byla bývalá judistka, hodně háže, umí překvapit," uvedla na svazovém webu Hanzlíčková.

Tak rychlý konec zápasu o bronz nečekala. "Docela mě to překvapilo. Byla jsem ale dobře nastavená, věděla jsem, že mi trenér věří, že to zvládnu a já tomu taky věřila," řekla.

Nejlepší česká zápasnice se musela potýkat se zraněním prstu, které si způsobila ve vítězném zápase proti Domikaityteové.

"Zapíchla jsem prst do žíněnky a vykloubila si ho. V tu chvíli jsem to ale nevěděla, když si jdeš pro lopatky, tak nebereš ohledy na nic. Po ukončení se vždy na sebe s trenérem podíváme, a když jsem mu mávala, zjistila jsem, že mi prst vlaje. Věděla jsem, že se musí nahodit rychle, aby nedošlo k většímu zranění," popisovala Hanzlíčková momenty po vítězném vstupu do turnaje.

"Lékaři mi začali prst nahazovat ještě na žíněnce před vyhlášením. Já jim říkala, že mě musí ale nejdřív vyhlásit. Bála jsem se, aby neodpískali zápas pro zranění v můj neprospěch. Při vyhlašování se mi opět snažili prst nahodit, ale nevyšlo to, takže mi ho nahodili až následně v zázemí," uvedla Hanzlíčková, jež si v dalším duelu proti pozdější šampionce Larroqueové především nechtěla zhoršit zranění.

Zisk medaile Hanzlíčkové pomohl psychicky před květnovou světovou olympijskou kvalifikací v Sofii. "Určitě mi to hodně pomohlo, alespoň snad někteří lidé přestanou znevažovat mé výkony. Teď jsem jim dala důvod, aby neříkali, že mé úspěchy jsou jen náhoda," uvedla česká zápasnice, kterou čeká po příjezdu domů vyšetření.

"Půjdu na rentgen s prstem, abychom věděli, co s tím je. Zatím hraje všemi barvami a nemůžu s ním hýbat, takže uvidíme, co bude dál. Každopádně jsem odhodlaná nastoupit do světové kvalifikace na olympiádu s čímkoliv," dodala jediná zástupkyně českého zápasu na minulých OH v Riu de Janeiro.