Zahrajte si na Jílka, objevte Ameriku. A olympiádu můžete mít i v obýváku

Velikonoční prázdniny v pohybu? Ideální nápad pro rodiny s dětmi! Jak ho realizovat? Tady je pár tipů od projektu Generace bez pohybu, který připravuje redakce Aktuálně.cz. Jsou dostupné všem. Stačí jen najít chuť.
Cyklistická etapa
Kolo spojuje všechny generace, tak proč nevyužít Velikonoce k delší společné rodinné vyjížďce. Je na vás, jak si trasu naplánujete.
Někdo může etapu pojmout jako poznávají zájezd po pamětihodnostech, jinému postačí, když si šlapání zpestří přestávkou na pohodový piknik, a další zvolí závodnější podobu třeba s pár vrchařskými prémiemi anebo s vloženou časovkou.
My nabízíme zhruba pětadvacetikilometrový výlet z Prahy do Černošic, během kterého je možné spojit všechno.
Startujeme v Praze na Vyšehradě, kde si můžeme zkontrolovat, odkud skočil Šemík do Vltavy. Navíc hradby mají pro drobotinu nádech pohádky.
Poté se propleteme k řece. Tam se napojíme na známou cyklostezku A2, která nás dovede až do Černošic.
Bonus téhle vyjížďky? Narazíme na minimum aut, nečekají nás žádné prudké kopce ani sjezdy, ale většinou jen rovina.
Cestou můžete na náplavce v Podolí pozdravit labutě nebo veslaře, pokochat se krásnými výhledy a osobně si zkontrolovat místo, kde se Berounka vlévá do Vltavy. A někde za soutokem bude jistě dost vhodných míst pro pohodový piknik.
Trip si můžete zpestřit i počítáním vlaků, které během výletu potkáte, nebo hledáním nejhezčího kamínku u řeky.
Kdo bude chtít změřit síly, zajede si libovolný úsek na čas. A v cíli si můžete všichni dopřát dobrou zmrzlinu, která je v Černošicích k mání v hezkých kavárnách či restauracích.
Zdatnější se mohou vydat zpátky na bicyklu, unavení sednou na vlak a jsou v metropoli co nevidět.
Výlet do přírodní posilovny
Kdo nemá kolo, může se vydat po svých. Příroda je mocná čarodějka, která zadarmo odbourává stres a utužuje kondici.
Proč si platit hodiny ve fitku, když si každý může vylézt na strom nebo si na větvi udělat pár shybů. Tátové a mámy se můžou se svými potomky vsadit, kdo jich zvládne víc.
Pokud hodláte posílit střed těla, není nic jednoduššího, než se projít po kládě. A pak přidávat na obtížnosti, třeba vybalancovat pár dřepů nebo obratů o 360 stupňů.
A teď jeden konkrétní tip, kam byste mohli vyrazit.
Zavítáme do lomu Velká Amerika kousek od Prahy. Ocitnete se ve scenérii připomínající indiánky. Však se tu také natáčel slavný film Limonádový Joe.
Dvou až tříhodinovou túru odstartujeme na parkovišti Mořina. Odtud dojdeme k vyhlídce na lom Velká Amerika. Buďte si jistí, že z té vápencové nádhery kolem zalapáte po dechu.
Až se nabažíte nezapomenutelnými výhledy, budete pokračovat směrem k menšímu lomu s názvem Mexiko. A poté to stočíte po lesních stezkách zpět do Mořiny.
Co vás i děti na tomhle okruhu okouzlí? Obří kaňon se smaragdovou vodou, ozvěna mezi skalami, spousta míst na lezení, přirozené posilování zdarma a naučná stezka.
Ale pozor, dbejte na bezpečnost! Zejména na vyhlídkách mějte ratolesti pod dohledem.
A komu by to nestačilo, nechť ještě zamíří po značené trase na magický hrad Karlštejn.
Adrenalin na kolečkových bruslích
Kolečkové brusle teď zase obouvá Metoděj Jílek, který se z malých koleček odrazil až k olympijskému zlatu a stříbru v rychlobruslení. To je přece motivace to zkusit taky!
Lekce pro začátečníky i trénink po pokročilé se může o Velikonocích uskutečnit na malebném okruhu (necelých 20 kilometrů) podél Labe z Poděbrad do Nymburku po jedné straně řeky a zpět po té druhé.
Těm, co se na bruslích teprve rozkoukávají, postačí jen poloviční porce. Je na vás, jestli z Nymburka do Poděbrad, nebo naopak.
Co vás uchvátí, bude poklidná atmosféra jako z první republiky, kterou evokují projíždějící parníky a výletní restaurace. Na stezce potkáte jen bruslaře nebo cyklisty, auta mají vjezd zakázaný. Takže o bezpečnost se nemusíte strachovat.
Co je cestou k vidění?
Loděnice, která dala Česku i světu olympijského vítěze v kanoistice Martina Fuksu. Pro jeho rodinný klan jde o druhý domov, a tak je naděje, že tam někoho od Fuksů potkáte.
Na druhém břehu Labe vám zase bude dělat společnost rozlehlý sportovní areál, který byl kdysi chloubou československého sportu.
Dnes už nepatří k nejmodernějším centrům, ale vrcholoví sportovci se tu stále připravují. A basketbalový klub z Nymburka tu má základnu.
Pokud toho už budete mít plné zuby, můžete si odpočinout na řadě mol, která tu najdete. Ideál pro kompenzaci adrenalinu na bruslích.
Domácí miniolympiáda
Pokud se vám nechce nikam daleko, můžete se hýbat před domem či dokonce v obýváku. Co třeba uspořádat malou rodinnou nebo kamarádskou olympiádu?
Disciplín na výběr je mnoho. Chce to jen zapojit fantazii. Pro ty, kteří ji mají méně vyvinutou, pár nápadů.
Máte-li zahradu, můžete ji obíhat prostřednictvím štafety, ve kterém bude úlohu štafetového kolíku plnit pomlázka.
Problém nebude ani uspořádat velikonoční skok z místa nebo závod na padesát metrů ve skoku v pytli.
S barevnými vajíčky položenými na polévkovou lžíci lze běhat či chodit, dokud někomu nespadne na zem. Kdo ho donese nejdál?
Tenisový míček se dá házet z různých vzdáleností do proutěného košíku.
V teple domova můžete uskutečnit velikonoční taneční party, vybudovat originální opičí dráhu anebo s dětmi vyzkoušet jógu, během které budete napodobovat zvířecí pozice.
Mini turnajům ve fotbale, volejbale, stolním tenise a v dalších sportech se meze nekladou.
Za odměnu si můžete vykoledovat medaile.
Zkrátka – je dost možností, jak strávit Velikonoce aktivně!
Generace bez pohybu
